Koronavírus

Több mint 3,8 millió a fertőzöttek száma a világon, a gyógyultaké pedig 1,286 millió

Világszerte 3 847 047-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 269 584, a gyógyultaké pedig 1 285 946 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint közép-európai idő szerint pénteken reggel nyolc órakor.



Csütörtökön reggel még 3 753 112 volt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké száma 263 831, a gyógyultaké pedig 1 245 544.



A fertőzés 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 256 972 volt az igazolt fertőzöttek, 75 670 a halálos áldozatok és 195 036 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 221 447 fertőzöttről, 26 070 halálos áldozatról és 128 511 gyógyultról tudni.



Olaszországban 215 858 a koronavírus fertőzöttjeinek, 29 958 a halálos áldozatainak száma, és 96 276-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Az Egyesült Királyságban 207 977 a fertőzöttek száma, 30 689-an haltak bele a betegségbe, és 970-en gyógyultak ki belőle.



Oroszországban 177 160 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1625, a gyógyultaké pedig 23 803.



Franciaországban 174 918 fertőzöttről, 25 990 halálos áldozatról és 55 191 gyógyultról tudni.



Németországban 169 430 a fertőzöttek száma, 7392 a halottaké és 141 700 a gyógyultaké.



Brazíliában 135 773 a megfertőződöttek száma, 9190 a halálos áldozatoké és 55 350 a gyógyultaké.



Törökországban 133 721 fertőzést jegyeztek fel, 3641 a halálos áldozatok száma és 82 984 a gyógyultaké.



Iránban 103 135 fertőzöttről, 6486 halálesetről és 82 744 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 976 esetet tartottak nyilván pénteken reggel. A vírus okozta betegségnek nem volt új halálos áldozata, a halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 78 977.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.