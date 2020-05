Koronavírus

Német kancelláriaminiszter: legalább az év végéig tart a járvány

A legoptimistább becslések szerint is legalább az év végéig eltart a koronavírus-járvány Németországban - mondta a német kancelláriaminiszter egy csütörtöki interjúban. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) arra figyelmeztetett, hogy már ősz előtt elindulhat egy újabb nagyszabású fertőzéshullám.



Helge Braun kancelláriaminiszter a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte, hogy sok más országhoz képest enyhe korlátozásokkal is sikerült megfékezni a járvány első hullámát, mert a német lakosság "példamutatóan viselkedett".



Az igazolt új fertőzések száma "nagyon szépen" csökken, Németország így "megengedhet magának" további lazításokat. Azonban "nem a világjárvány után vagyunk, hanem a kellős közepén", ezért még sokáig a mindennapi élet, a "normálisnak nevezhető" viszonyok része marad a társas távolságtartás szabálya, és az is, hogy a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a találkozások, közvetlen fizikai kapcsolatok számát.



Az első hullám enyhülése révén a védekezés rendszerét is át lehet alakítani, az egész országot bénító korlátozások helyett helyi, járási és városi szinten lehet elfojtani a járványkitöréseket - fejtette ki a miniszter.



Arra a kérdésre, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védőoltás és a vírus okozta betegségre (Covid-19) szolgáló gyógyszer hiányában nem lesz-e "politikai kísérlet" a védekezés országos korlátozásokra épülő szakaszát követő új berendezkedés, kiemelte, hogy inkább folyamatos tanulásról, alkalmazkodásról van szó.



A találkozások, fizikai kapcsolatok visszafogása és a társas távolságtartás módszere igen hatékonynak bizonyult, ezért meg is tartják az élet minden területén - mondta Helge Braun, hozzátéve, hogy a védekezés első szakaszában mindenki megtanult új dolgokat, ezt mutatja például, hogy "másként vásárolunk be egy szupermarketben, mint hat héttel ezelőtt".



A gazdaság azon területein, amelyeken nincs közvetlen kapcsolat a fogyasztókkal, a kiskereskedelemmel ellentétben nem is állt le a munka, az új fertőzések számát mégis sikerült csökkenteni, mert valamennyi vállalatban, üzemben bevezettek fertőzéshigiéniai szabályokat - mutatott rá a miniszter.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdai megállapodásával kezdődő új szakaszban a találkozások gyakoriságának elkerülhetetlen növekedése és az utazás jelenti a legnagyobb veszélyt - mondta Helge Braun. Ahol nagy a társasági élet, ott a vírus is nagyon terjed, az utazások révén pedig szétterjed, így a lokális fellángolások helyett országos járványkitörés következhet - fejtette ki.

Ezzel kapcsolatban az RKI alelnöke, Lars Schaade csütörtöki berlini tájékoztatóján elmondta: az eddigi kutatási adatok arra utalnak, hogy a SARS-CoV-2-nél lehet némi szezonális hatás, így nyáron enyhülhet, ősszel ismét erősödhet a járvány, de az is előfordulhat, hogy már ősz előtt kiformálódik egy újabb hullám, mert a járványlassító korlátozások fellazításával újra felgyorsul a vírus terjedése.



Oltóanyag és gyógyszer hiányában csak az emberi magatartás befolyásolja a járvány alakulását, ezért változatlanul fontos, hogy mindenki a vírus megjelenése révén megváltozott viszonyokhoz igazítsa a magatartását - húzta alá a szakember.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint az alapvető fertőzéshigiéniai szabályokat továbbra is be kell tartani minden helyzetben, de ismét szervezhetnek közös programot különböző háztartásban élő emberek, megnyithat valamennyi üzlet, és a tartományi kormányok a helyi adottságoknak megfelelő ütemben újraindíthatják a vendéglátást és az idegenforgalmat.



A lazítások mellett egy "vészhelyzeti mechanizmust" is bevezetnek, miszerint ha egy járásban vagy városban százezer lakosonként 50 fölé emelkedik az utóbbi hét napon regisztrált fertőzöttek száma, ismét korlátozásokat kell bevezetni az adott területen, és csak akkor lehet újra lazítani, ha hét napon keresztül a határérték alatt marad az új fertőzöttek száma. Az egész járásra vagy városra kiterjedő korlátozásokat akkor lehet elkerülni, ha körülhatárolható helyhez, konkrét intézményhez, például idősotthonhoz, kórházhoz köthető a fertőzésszám emelkedése.



Az RKI adatai csütörtökig 166 091 ember szervezetében mutatták SARS-CoV-2 vírust, ami 1284 esettel több az egy nappal korábbinál.



A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 2500-zal 139 900-ra emelkedett.



A Covid-19 betegségben 7119 igazolt fertőzött halt meg, ez 123-mal több az egy nappal korábbinál.