Koronavírus

Franciaország legalább június 15-ig zárva tartja határait

A francia kormány csütörtökön jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt hatályba léptetett határzár a szigorú kijárási korlátozások május 11-én esedékes fokozatos feloldásakor is érvényben marad, de a schengeni övezetből érkezőknek nem vezetnek be kötelező karantént.



"A határok újabb utasításig zárva maradnak. Úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk a jelenleg érvényben lévő belépési korlátozásokat legalább június 15-ig" - mondta Christophe Castaner belügyminiszter azon a párizsi sajtótájékoztatón, amelyen Edouard Philippe miniszterelnök ugyanakkor megerősítette, hogy hétfőn az egész országban megkezdődhet az általános karantén fokozatos feloldása.



A belügyminiszter kiemelte, hogy tekintettel a járvány Európában megfigyelhető lefékeződésére és arra, hogy az uniós tagállamok párhuzamosan vezettek be egészségbiztonsági intézkedéseket, Franciaország nem ír elő kötelező karantént a más európai országokból érkezőknek.



Edouard Philippe megerősítette, hogy a vírus terjedésének és a kórházak leterheltségének függvényében az országot két részre osztja a kormány.



A vörös zónába tartozó négy régióban, vagyis a párizsi agglomerációban, Elzász-Lotaringiában, az északkeleti és a középső országrészében - amelyek Franciaország területének mintegy negyedét teszik ki - zárva maradnak a nyilvános helyek, beleértve a parkokat és a játszótereket is, és csak a legkisebbek kezdhetik meg az iskolába járást hétfőn, a 11-14 éveseknek egész májusban távoktatásban kell folytatniuk az oktatást. A kevésbé veszélyeztetett - zöld - övezethez tartozó országrészben viszont ez utóbbi korosztályhoz tartozók is visszatérhetnek hétfőn az iskolapadokba. A középiskolák és a gimnáziumok országszerte zárva maradnak, csak május végén dönt arról a kormány, hogy ez a korosztály az idei tanévben - amely június végén ér véget - visszatérhet-e még az oktatási intézményekbe. A felsőoktatási intézmények viszont biztos, hogy csak szeptemberben nyithatnak meg.



Az egész országban kötelező lesz a tömegközlekedési járműveken a maszkviselés és a biztonsági távolságtartás, s a párizsi agglomerációban a csúcsforgalmi időkben csak azok használhatják a tömegközlekedést, akik munkába indulnak vagy onnan tartanak hazafele, illetve akiknek halaszthatatlan dolguk van, egyebek mellett orvoshoz, bíróságra vagy a gyerekükért mennek, és ezt igazolni tudják. A rendőrség hétfőtől ugyanúgy ellenőrizni fogja az utasokat, mint ahogy a karantén idején az utcán közlekedőkkel megtette, és aki nem tudja igazolni, hogy miért szállt járműre, 135 eurós pénzbírságot kaphat.



Párizsban az általános karantén idején harmadannyi busz, metró és villamos közlekedett, mint általában. A párizsi tömegközlekedési vállalat, az RATP jelezte, hogy hétfőtől 75 százalékosra növeli a szolgáltatását, amely június elejére állhat vissza a normál üzemmódba.

Olivier Véran egészségügyi miniszter megerősítette, hogy hétfőtől megkezdődik a franciák tömeges szűrése, minden tünetet produkáló állampolgárt és a vele kapcsolatba kerülteket ingyen tesztelnek az egészségügyi hatóságok. A fertőzötteket arra kéri a kormány, hogy otthonaikban különüljenek el, de amennyiben ez nem oldható meg, ingyenesen hotelszobát biztosítanak számukra. Az állampolgárok egyéni felelősségében bíznak, a karantén betartását nem fogják hatóságilag ellenőrizni.



A karantén ideje alatti maszkhiány miatt az elmúlt napokban heves politikai vita alakult ki arról, hogy a kormány képes lesz-e biztosítani a beígért tömeges tesztelést és azt, hogy az országot ne érje el a járványnak egy második hulláma. Az Odoxa közvéleménykutató-intézet szerdán közzétett felmérése szerint a franciák kétharmada támogatja és várja az általános karantén befejezését, ugyanakkor 60 százalékuk nem bízik abban, hogy a kormány stratégiája sikeres lesz a járvány kordában tartására.



Az egészségügyi minisztérium szerda esti összesítése szerint az országban 24 óra alatt még mindig 278-cal nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és megközelítette a 26 ezret. A kórházakban viszont hetek óta fokozatosan csökken a betegszám, jelenleg 24 ezer fertőzöttet ápolnak kórházakban, közülük 3147-en vannak lélegeztetőgépen, míg a járvány április 9-i tetőzésekor 7200-an voltak. A súlyos betegek számának egyenletes csökkenését biztató jelnek tartják a szakemberek, a fertőzési ráta jelenleg 0,5, míg a kijárási korlátozások március 17-i meghirdetése előtt minden fertőzött legalább három másik embernek átadta a Covid-19 betegséget.