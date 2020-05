Koronavírus

Május 18-tól újraindul a misék bemutatása Olaszországban

Szigorú egészségügyi intézkedések mellett ismét engedélyezik hamarosan a misék bemutatását a hívők előtt március 11. óta lezárt olaszországi templomokban a római kormány és a katolikus püspöki kar (Cei) között csütörtökön aláírt protokoll értelmében.



A megállapodást Giuseppe Conte miniszterelnök, Luciana Lamorgese belügyminiszter, valamint Gualtiero Bassetti bíboros, a püspöki kar elnöke írta alá. Úgy nyilatkoztak, hogy az állam és az egyház is hozzájárult a misézés újraindításához szükséges feltételek megteremtéséhez.



Hasonló szabályrendszer szerint a többi vallási felekezet eddig nem engedélyezett szertartásai is újraindulhatnak.



Korábban feszültséget okozott, hogy a kormány nemet mondott a Cei-nek arra a tervére, hogy a templomokat már május 4-től nyissák meg. Ezt most a papok és hívők egészségét védő intézkedések pontos meghatározása tette lehetővé.



A Famiglia Cristiana című katolikus hetilap internetes oldalán azt közölték, hogy szám szerint nem határozták meg a jelenlétet, a templomokat befogadóképességük szerint nyitják meg a hívők előtt: minden templomba azonban egyszerre csak meghatározott számú embert engedhetnek be, biztosítva, hogy a jelenlevők között minden irányban legalább másfél méteres távolság legyen, akár ülnek, akár állnak, akár a templomban mozognak.



A templomokba lépők számának ellenőrzését, a biztonsági távolság betartását erre kijelölt templomszolgák vagy önkéntesek felügyelik. Ahol lehet, a hívők be- és kilépését külön útvonalon, más és más ajtón keresztül kell biztosítani.



Ha túl sok a hívő, egymás után több szertartást kell tartani az egy időben részt vevők számának csökkentésére.



A templomba kizárólag szájmaszkban lehet belépni. A templom bejáratánál fertőtlenítőszernek kell lennie. A szenteltvíztartót pedig ki kell üríteni. A papoknak is kötelező a szájmaszk és a védőkesztyű, amikor közelebb kerülnek a hívőkhöz, például áldozáskor, amikor a hívők kezébe kell helyezniük az ostyát, vagy gyóntatáskor. Koncelebráláson minél kevesebb papnak kell részt vennie, távolságtartással. A béke jeleként megszokott kézfogást a hívőknek el kell halasztaniuk, valamint perselyezés helyett az adományokat az erre kijelölt helyen kell majd hagyni. A szertartások között kötelező fertőtleníteni a templomhelységeket és a szertartási tárgyakat is.



Az idősebbeknek továbbra is azt javasolják, hogy a miséket interneten keresztül kövessék.



A tavaszra és nyárra tervezett bérmálásokat elhalasztották. Újraindulhatnak viszont a templomi esküvők, keresztelők, gyászszertartások, hasonló óvintézkedések tiszteletben tartásával.



Újranyitja kapuit a milánói dóm is, amelyet elsőként zártak le, február 24-én, az észak-olaszországi vesztegzár elrendelésének másnapján.



A Vatikán is március 11-től vezette be az olaszországi óvintézkedéseket. A Szent Péter-bazilika újranyitása szintén május 18-tól várható.