Koronavírus

Alkotmányellenes Romániában az a rendelet, amelynek alapján hatalmas bírságokat róttak ki

A román alkotmánybíróság szerdán alkotmányellenesnek nyilvánította azt a sürgősségi kormányrendeletet, amelynek alapján hatalmas bírságokkal sújtották az elmúlt két hónapban a kijárási tilalmat megszegőket. 2020.05.06 19:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendelet ellen Renate Weber ombudsman emelt alkotmányossági kifogást. Romániában kezdetben 100 lejtől (7200 forint) 5 ezer lejig (362 ezer forint) terjedt a kiszabható bírság értéke, de április 3-i hatállyal szigorítottak és jelentősen megnövelték az alsó és felső határt a 34-es számú sürgősségi kormányrendelettel. Így magánszemélyek esetében a bírság 2 ezer lej (144 800 forint) és 20 ezer lej (1 millió 448 ezer forint) között mozgott, jogi személyek esetében a felső határt 70 ezer lejben (5 millió 70 ezer forint) állapították meg.



Az alkotmánybíróság ezt a 34-es számú rendeletet nyilvánította teljes egészében alkotmányellenesnek. A taláros testület azt kifogásolta, hogy a rendelkezések nem voltak világosak, nem írták le elég pontosan, hogy milyen helyzetekért, szabályszegésekért szabhatnak ki a rendőrök bírságot a rendkívüli állapot idején érvényes kijárási tilalmat megsértőkkel szemben. Úgy vélték, hogy a hatósági személyek egyéni, szubjektív megítélésén múlott, mekkora bírságot róttak ki, ami alaptörvénybe ütköző.



A román média értelmezése szerint jogorvoslatot csak azok kaphatnak, akik megtámadták a bíróságon a bírságokat. Egyes ügyvédek úgy vélték, hogy ezt még azok is megtehetik, akik már kifizették a bírságot. Weber az alkotmánybíróság döntésének közzététele után reményét fejezte ki, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a rendkívüli állapot idején kiszabott bírságokat.



Két hónap alatt a hatóságok több mint 300 ezer bírságot szabtak ki összesen 120 millió euró értékben, ami Európában rekord. Jogászok most arra számítanak, hogy a megbírságolt személyek elárasztják kereseteikkel az amúgy is túlterhelt bíróságokat.



Ludovic Orban miniszterelnök szerdán bírálta az alkotmánybíróság döntését. Úgy vélte, hogy a taláros testület "a törvényszegők oldalára állt", és azokat az állampolgárokat bünteti, akik tiszteletben tartották a kijárási tilalmat.