Koronavírus

Mike Pompeo ismét Kínát teszi felelőssé a járványért

Az amerikai diplomácia irányítója szerint Kína megelőzhette volna százezrek halálát és megtakaríthatta volna a gazdaság hanyatlását világszerte, ha időben jelzi a vírus terjedését és átláthatóan nyilatkozik meg a járvány ügyében. 2020.05.06 18:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét Kínát tette felelőssé a koronavírus-járvány elterjedéséért Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán újságíróknak nyilatkozva.



Az amerikai diplomácia irányítója szerint Kína megelőzhette volna százezrek halálát és megtakaríthatta volna a gazdaság hanyatlását világszerte, ha időben jelzi a vírus terjedését és átláthatóan nyilatkozik meg a járvány ügyében.



Pompeo ugyanakkor újságírói kérdésre is tartózkodott attól, hogy megismételje vasárnapi interjújának azon állítását, mely szerint Washingtonnak "jelentős számú bizonyíték" áll rendelkezésére arról, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból szabadult ki. A miniszter csupán azt ismételte meg, hogy Peking tudott a vírus terjedéséről és megakadályozhatta volna a világjárvány kirobbanását. "Volt választási lehetőségük, de úgy döntöttek, hogy elfedik a járvány vuhani kirobbanását" - fogalmazott.



Az amerikai politikai élet szereplői egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek a járvány eredetéről. Kedden például Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a Pentagonban tartott sajtótájékoztatón azt mondta: változatlanul nem tudható bizonyossággal, hogy honnan ered a vírus. Amikor szerdán az egyik újságíró rákérdezett erre, Mike Pompeo azzal válaszolt: "hagyjuk már ezt abba, maguk állandóan azon erőlködnek, hogy viszályt szítsanak az amerikai tisztségviselők között". Majd azt állította, hogy a kormányzat tisztségviselőinek minden korábbi nyilatkozata koherens volt.



Pompeo azt hangoztatta szerdán, hogy a korábbi nyilatkozatok arról tanúskodnak, hogy az amerikai kormányzat "megpróbálja megtalálni a helyes választ" a vírus eredetére. Mint fogalmazott: " Mindannyian egyértelmű válaszokat akarunk, különböző helyekről származó, eltérő válaszaink vannak. Arra is van bizonyíték, hogy a vírus egy laboratóriumból szabadult ki, és arra is, hogy nem így van" - szögezte le.