Von der Leyen: 7,4 milliárd euró gyűlt össze a vírus elleni küzdelemre

Az összetartozás és az emberiesség jegyében tett felajánlások a koronavírus elleni globális együttműködés azonnali megkezdéséhez járulnak hozzá a közjó érdekében.

Adományozók 7,4 milliárd eurót (mintegy 2612 ezer milliárd forint) gyűjtöttek össze a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, mindenekelőtt oltóanyag, továbbá egyéb gyógyszerek kifejlesztésére, valamint a tesztelésre - jelentette be Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet online nemzetközi donorkonferenciáját követően.



Az uniós bizottság elnöke aláhúzta, az összetartozás és az emberiesség jegyében tett felajánlások a koronavírus elleni globális együttműködés azonnali megkezdéséhez járulnak hozzá a közjó érdekében.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy folytatni kell az erőfeszítést és készen kell állni arra, hogy további hozzájárulásra is szükség lesz a járvány végleges leküzdéséhez. Az adományozás lehetősége nem zárult le, a kormányokat követően a civil társadalomnak és az embereknek is lehetőségük van csatlakozniuk világszerte a remény és az elszántság globális kezdeményezéséhez - mondta.



Von der Leyen kijelentette: az elért eredmény rendkívüli, ugyanakkor meg kell kezdi további erőforrások mozgósítását is. A kezdeti 7,5 milliárd eurós célösszeg nem elegendő ugyanis a koronavírussal összefüggő egészségügyi eszközök gyártásának és szállításának biztosításához.



Az Európai Bizottság ennek gördülékenysége érdekében együttműködési keretet javasol, hogy az oltások, a gyógyszerek, a diagnosztika és a tesztelés terén elért eredményeket és előrehaladást közös hozzáféréssel irányítsák és felügyeljék. Az együttműködési keret célja az érdekelt ipari szereplők, a kutatók, a szabályozók és a nemzetközi szervezetek összegyűjtése a kutatástól a gyártáson át a szétosztásig.



Elmondta, az uniós bizottság május végéig veszi nyilvántartásba a felajánlásokat, a támogatások pedig közvetlenül a kedvezményezettekhez kerülnek majd. A kedvezményezettek ugyanakkor nem egyedül, hanem a közös felügyelet mellett dönthetnek az adomány felhasználásáról.



"A közös kötelezettségvállalásunk, hogy minden a koronavírus elleni új oltást, diagnosztikai eszközt és gyógyszert globálisan, megfizethető áron elérhetővé tegyünk függetlenül attól, hogy hol fejlesztették ki azokat - fogalmazott.



Von der Leyen tájékoztatása szerint az Európai Bizottság 1 milliárd euró támogatást és 400 millió eurót kölcsönök formájában biztosít a kezdeményezés sikeréhez.

A tagállami vezetők bejelentései szerint egyebek mellett Franciaország fél milliárd euró (mintegy 177 milliárd forint), Németország 525 millió euró (mintegy 185,4 milliárd forint) hozzájárulást nyújt a kezdeményezéshez. Nagy-Britannia 388 millió angol fontot (mintegy 155,5 milliárd forint) ajánlott fel, a visegrádi országok - Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia - 3 millió euróval (mintegy 1 milliárd forint), államonként 750 ezer euróval (mintegy 265 millió forint) járultak hozzá a kezdeményezés sikeréhez. Spanyolország 125 millió eurót (mintegy 44,1 milliárd forint) ajánlott fel a járvány legyőzéséhez. Olaszország 140 millió euró hozzájárulást nyújt a járványügyi felkészüléssel kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalíció (CEPI), az Oltóanyag és Immunizációs Világszövetség (Gavi), valamint a Globális Alap és a nemzetközi gyógyszervásárlási mechanizmus (UNITAID) számára a vakcinakutatás felgyorsítására.



Információk szerint mások mellett Kanada 850 millió dolláros (mintegy 273,7 milliárd forint) hozzájárulást jelentett be, Szaúd-Arábia 500 millió dollár (mintegy 161 milliárd forint), a Dél-afrikai Köztársaság 1,3 millió dollár (mintegy 420 millió forint), Izrael 60 millió dollár (mintegy 21,2 milliárd forint), Japán 1,54 millió dollár (mintegy 496 millió forint) összegű támogatást ajánlott fel a koronavírus elleni közös fellépés sikere érdekében.



Az Európai Bizottság megerősítette azt az információt, hogy a popénekes Madonna 1 millió dollárt ajánlott fel az adományozó konferencia keretében.



A koronavírus elleni küzdelem jegyében, az Európai Bizottság kezdeményezésére hétfőn rendezett világszintű adományozó konferencia célja az volt, hogy legalább 7,5 milliárd euró gyűljön össze olyan diagnosztikai és kezelésekhez szükséges eszközök, vírustesztek, gyógyszerek és vakcinák fejlesztésére és gyártására, amelyek segítségével legyőzhető a koronavírus és megállítható a világjárvány.