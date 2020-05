Koronavírus

Hatósági értékelés: jól vizsgázott Olaszország az újraindulás első napján

A belügyi és egészségügyi hatóságok értékelése szerint jól vizsgáztak az olaszok a majdnem két hónapja tartó korlátozások utáni újraindulás első napján, hétfőn: nem áradtak ki tömegesen az utcára, és betartották a továbbra is érvényes óvintézkedéseket.



A sajtóban közölt összefoglalók szerint a hétfő reggeli csúcsforgalom intenzívebb volt, mint egy héttel ezelőtt, de az utcák többsége üres maradt még a nagyvárosokban is. A metrómegállókban reggel és délután hosszabb sorok álltak, mivel az utasokat egyenként engedték be, és egyszerre nem többet egytucatnyinál. Sorban álltak a nagyobb vasútállomásokon is azok, akik hetek után visszatérhettek lakóhelyükre, ahova a korlátozások miatt korábban nem tudtak elutazni.



A napvilágot látott értékelések szerint óvatosság és nyugalom jellemezte az olaszországi újraindulás első napját. Az egészségügyi hatóságok szerint a főpróbán az ország lakossága jól vizsgázott, bár az illetékesek tartanak attól, hogy az igazi vízválasztó a hét többi napja lesz, amikor az olaszok fokozatosan felbátorodva egyre nagyobb számban térnek majd vissza az utcákra.



A kijárási korlátozást ezért nem oldották fel teljesen: továbbra is csak munkavégzés vagy más indokolt esetben lehet az utcán tartózkodni. Az újranyitott parkokat sem lepték el tömegek, pedig mindenki azt hitte, tele lesznek. Inkább idősek sétáltak a napon, valamint babakocsis szülőket lehetett látni.



Valójában első lépésben a termelés indult újra Olaszországban: az autógyárak, a textil- és az építőipar. Az üzemek többsége az északi iparosodott régiókban található, vagy a városokon kívül, így a munkába álló dolgozók nem növelték a városi forgalmat. A 4,5 millió dolgozó nagy része az északi gócpontokon tért vissza munkahelyére, a hivatalokban, közigazgatásban továbbra is távmunkában dolgoznak. Az oktatás szeptemberig szünetel.



A még júniusig vendéget nem fogadó vendéglátás is részben újraindult, bárok, presszók, kávéházak, éttermek elvitelre árulhatnak ételt és italt. A nagyobb presszókba beengedik a vendéget egyméteres távolságra a pulttól, a kisebb helyeken kiadják az ajtón a műanyag pohárban, tányérban elvihető kávét, pizzát vagy tésztát. "Kis lépés, de több mint jelképes, mivel lelkileg sokat segít nekünk, kereskedőknek és a vendégeinknek is" - mondta Tiziana Buffacchi, az egyik római belvárosi kávéház üzletvezetője az MTI-nek. "Végre kávézhatunk!"- tették hozzá a vendégek, hangsúlyozva, hogy a járvány az olaszországi társadalmi élet mindennapi szokásait verte szét, és most ezek visszaszerzése a talpra állást jelképezi.



Az üzlettulajdonosok a május 18-tól tervezett újranyitás előbbre hozatalát sürgették Velencében a Szent Márk téren, majd a Rialto-hídján tüntetve, egymástól egy méteres távolságra. A szicíliai Palermóban újranyitották a temetőket kötelező látogatásfoglalással.

Problémák Nápolyban, a Vezúv-menti városokat összekötő vasúton akadtak, amelyet megrohamoztak a munkába indulók. Az utasok nagy része szájmaszkot sem viselt.



"Nincsen recept erre a járvány utáni fázisra, a fertőzésnek nincsen vége, meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal. A jövőnk tőlünk függ" - hangoztatta Giuseppe Conte miniszterelnök a közösségi oldalán az olaszokhoz intézett üzenetében.