Állatkertbe száműznek egy indiai faluban garázdálkodó hópárducot

Állatkertbe száműznek egy hópárducot Észak-Indiában, miután a vadon élő állat több jószággal is végzett az egyik helyi faluban az elmúlt napokban - jelentették be vasárnap vadvédelmi illetékesek, akiknek döntése nagy felháborodást váltott ki az állatvédők körében.



A nagymacskát szombaton fogták be, miután csapdába esett egy juhokkal és kecskékkel teli karámban az észak-indiai Himácsal Prades állam egyik falujában.



A hópárducot befogó csapat vezetője, Hardev Negi vadvédelmi szakember szerint az állat nem tudott kijutni az elkerített területről, miután a jószágok egy részével végzett.



A pásztor értesített bennünket, mi pedig egy ketreccel befogtuk az állatot - mondta Negi.



A vadvédelmi illetékesek szerint a befogott hópárducot nem engedik szabadon, mivel ember-állat közötti konfliktus történt, hanem az állam fővárosa, Simlá közelében lévő állatkertbe szállítják.



A fiatal hópárduc a becslések szerint 43 juhot és kecskét ölt meg négy nap alatt a karámban. Himácsal Prades állam területén ma már mindössze 44 hópárduc él.



Állatvédők hevesen ellenzik a nagymacska állatkertbe költöztetését, mivel az megfosztja az állatot eddigi szabadságától. Mint hangsúlyozták, a hópárduc számára rendkívül nagy stresszt jelent a 350 kilométernyi autóút, és az állatkertben szenvedni fog a természetes élőhelyére jellemzőnél sokkal magasabb hőmérséklettől.



A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint mára mindössze 4 ezer hópárduc maradhatott Közép-Ázsia hegyvidéki területein, amelyek az állatok kizárólagos élőhelyei.



A hópárducok kénytelen voltak lejjebb húzódni az alacsonyabban fekvő területekre és haszonállatokra vadászni, mivel a természetes táplálékukat jelentő kőszáli kecskék és kék juhok populációi jelentősen megfogyatkoztak a vadászatuk miatt.



A globális felmelegedés ugyancsak fenyegetést jelent a nagymacskákra. Az emelkedő hőmérséklet miatt ugyanis egyre feljebb tolódik az erdőhatár, és a gazdálkodók is egyre magasabb területeken termesztenek növényeket és legeltetnek állatokat, elfoglalva a hópárducok territóriumát.