Koronavírus

Ukrajnában engedélyezték a tervezett műtétek végrehajtását

Az ukrán kormány hétfőn úgy határozott, hogy keddtől engedélyezi a kórházakban a tervezett műtétek végrehajtását - jelentette be Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi online sajtótájékoztatóján. Később tartott rendkívüli ülésen a kabinet május 22-ig meghosszabbította a május 11-én lejáró karantént úgy, hogy egyben könnyít a korlátozásokon.



A karantén meghosszabbítását Denisz Smihal miniszterelnök jelentette be a hétfői ülés után. Azzal indokolta a döntést, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is meghosszabbította a globális veszélyhelyzet határidejét. Közölte, hogy május 11-től viszont enyhít a kormány a korlátozásokon. Megnyílhatnak egyebek között a parkok és terek mellett a pihenőhelyek, a szépségszalonok, a fodrászatok, a szabadtéri kávézók, éttermi teraszok, egyes sportlétesítmények, fogorvosi rendelők, ügyvédi és közjegyzői irodák. A teljes listát két héten belül teszik közzé.



Az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezésére csaknem két hónapja bevezetett országos karantén ideje alatt felfüggesztettek minden tervezett operációt, csak a sürgősségi műtétek voltak engedélyezve az országban. Hozzátette ugyanakkor, hogy mostantól is csak azoknak a műtéteknek a végrehajtását, illetve olyan okból történő kórházi beutalást engedélyeznek, amely már "nagyon szükségessé vált" az érintett egészsége szempontjából.



A miniszter tájékoztatóján figyelmeztetett arra, hogy a helyi polgármestereknek nincs felhatalmazásuk saját településükön olyan rendelkezéseket kiadni, amelyekkel enyhítenek a karanténkorlátozásokon. Hangsúlyozta, hogy a karantén bevezetése és annak feloldása kizárólag a kormány hatásköre.



Erre azért tért ki, mert a közép-ukrajnai Cserkaszi megyeszékhely polgármestere május 1-jén hozott rendeletével engedélyezte több vállalkozónak, hogy megnyissa üzletét, egyebek mellett az éttermek nyílt téri teraszaikon is megkezdhették a látogatók kiszolgálását. Lépését több város polgármestere is támogatta, a rendőrség viszont büntetőeljárást indított ellene.



Ukrajnában közben az egészségügyi minisztérium adatai alapján hétfőre, egy nap alatt 15 újabb halálos áldozattal 303-ra nőtt a Covid-19-ben elhunytak száma, az azonosított fertőzötteké pedig 418 új esettel 12 331-re. A betegségből eddig 1619-en gyógyultak fel, ebből 72-en az elmúlt napban.



Az ukrán fegyveres erőknél két új esetet regisztráltak, 48-an betegek. Eddig két haláleset történt, és 33-an gyógyultak fel a betegségből.



Az ukrán jegybank hétfőn kiadott előrejelzése szerint az ukrán gazdaság az április-június közti időszak alatt éves szinten 11 százalékkal csökken, a munkanélküliségi ráta csaknem 12 százalékra emelkedik, a bérek pedig stagnálnak. Az év második felében viszont a gazdaság stabilizálódására számít a jegybank a karanténkorlátozások fokozatos megszüntetésének eredményeként.