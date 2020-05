Koronavírus

Ismét megközelítette az ötszázat a halottak száma egy nap alatt Olaszországban

Újra megugrott, 474-gyel nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma egy nap alatt Olaszországban, és így elérte a 28 710-t - közölte szombat este az olasz polgári védelmi hatóság. Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint kétszázzal csökkent.



A halottak száma több mint kétszáz fővel nőtt a korábbi 269-hez képest. Az utóbbi két napban fordult elő március 15. óta először, hogy az elhunytak száma napi háromszáz alá süllyedt.



Az aktív fertőzöttek száma 239-cel csökkent a pénteki 608 után. A jelenleg regisztrált betegek száma 100 704. Közülük több mint 17 ezret kórházban kezelnek, 1539 beteget intenzív osztályon. Március második felében az intenzíven kétszer ennyi volt a betegek száma.



A gyógyultak száma túllépte a 79 ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma 209 328.



Május 4-től fokozatosan újraindul az élet a március 11. óta országos karanténban lévő Olaszországban. Újraindulnak első lépésben a nem létfontosságú gyárak és építkezések szigorú óvintézkedések közepette. Több mint 4,4 millió olasz áll ismét munkába, többségük ötven évnél idősebb, és nagy részük a gócpontnak számító, iparosodott északolasz tartományokban él. Kötelező lesz a szájmaszk és a kesztyű viselése a tömegközlekedési eszközökön. Enyhítik a kijárási korlátozásokat is: továbbra is csak indokolt esetben lehet az utcán tartózkodni, de engedélyezett lesz a rokonlátogatás, valamint a lakóhelytől távolabbi kocogás is. A városok és tartományok közti mozgás továbbra sem engedélyezett.



Domenico Arcuri járványbiztos kijelentette, hétfőn "a járvánnyal való együttélés" időszaka kezdődik el, amelyben a mozgásszabadságot össze kell hangolni az egészség megőrzésével.



Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto kormányzója felhívást intézett a tartomány lakosságához, hangsúlyozva, hogy most rajtuk a sor, hogy megmutassák, képesek a mindennapi életben is betartani az óvintézkedéseket.