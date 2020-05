Koronavírus

Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot

A francia kormány úgy döntött, hogy július 24-ig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt kihirdetett egészségügyi rendkívüli állapotot - jelentette be a szombati kormányülés után az egészségügyi miniszter.



A március 24-én két hónapra kihirdetett rendkívüli állapot feloldása május 23-án Olivier Véran szerint még túl korai lenne: az óvintézkedések hirtelen megszüntetésével a járvány új erőre kaphat.



A rendkívüli állapot megteremtette a törvényi kereteket a kormánynak ahhoz, hogy kijárási korlátozásokat rendeljen el a járvány megfékezése érdekében. A további két hónapos meghosszabbítást Edouard Philippe miniszterelnök már kedden jelezte, amikor a nemzetgyűlésben vitára bocsátotta az általános karantén május 11-től esedékes fokozatos és megyénként differenciált enyhítését előíró törvényt, amelyet a képviselők nagy többséggel meg is szavaztak.



A rendkívüli állapot meghosszabbításáról szóló tervezetet szombati ülésen fogadta el a kormány, a kormányfő hétfőn mutatja be a szenátusnak, és kedden délután terjeszti a nemzetgyűlés elé.



A szöveg rendelkezik a Franciaországba érkező külföldiek kötelező kéthetes karanténjának feltételeiről. A Covid-19 fertőzést Franciaországban elkapóknak viszont nem írja elő kötelező jelleggel a karantént, hanem a jelenlegi általános karantén fokozatos feloldása után a franciák egyéni felelősségére bízza a két hétig tartó elkülönülést.



A törvény rendelkezik egy informatikai rendszer felállításáról is a fertőzöttekről és környezetükről, maximálisan egyéves időtartamra.



Az egészségügyi miniszter megerősítette, hogy még egy jó ideig a vírussal együtt kell élnie a franciáknak.



A karantén feloldása előtt tíz nappal a kormány 95 eurocentben maximálta a sebészi maszkok árát, de a textilből készült maszkokra nem szabott ki hatósági árat, miután egyre több helyen, formában és különféle textilből készítenek maszkot. Május 4-től a gyógyszertárakon kívül a szupermarketek is árusíthatnak egyszer használatos egészségügyi maszkokat.



A francia egészségügyi minisztérium péntek esti összesítése szerint Franciaországban a koronavírus-járvány napi halálozása és a kórházi betegek száma is egyenletesen csökkenő tendenciát mutatott: a halálesetek száma az elmúlt 24 órában 218-cal nőtt, 24 594-re, az előző napi 289-es növekedés után, lélegeztetőgépre pedig már kevesebb mint négyezer súlyos beteg szorult. A tetőzés április 9-én volt 7200 súlyos beteggel.