Koronavírus

Orvosai előtt tisztelegve választott nevet kisfiának Boris Johnson

Az 55 éves Johnson és a 32 éves Carrie Symonds kisfia szerdán jött a világra a University College London egyetem kórházában. 2020.05.02 17:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagypapákról és orvosokról nevezte el első közös gyermekét Boris Johnson brit miniszterelnök és élettársa, Carrie Symonds.



Az 55 éves Johnson és a 32 éves Carrie Symonds kisfia szerdán jött a világra a University College London egyetem kórházában.



Az újszülött nevét nem közölték azonnal, de Instagram-oldalán Carrie Symonds - akit Johnson decemberben eljegyzett - szombat délután bejelentette: a gyermeket Wilfred Lawrie Nicholas Johnsonnak hívják.



Hozzátette: a Wilfred névvel Boris Johnson egyik nagypapájáról, a Lawrie keresztnévvel az ő egyik nagypapájáról emlékeznek meg, a Nicholas névvel pedig két orvos, Nick Price és Nick Hart előtt tisztelegnek, mivel "ők mentették meg Boris életét".



Carrie Symonds ezzel arra utalt, hogy Boris Johnson áprilisban átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, egy hétig kezelték a londoni St. Thomas kórházban és három napig intenzív kezelésre is szorult.



A konzervatív párti kormányfő, aki háromheti betegszabadság után hétfőn állt ismét munkába, még lábadozása idején, a Twitteren közzétett videoüzenetében maga is úgy fogalmazott: semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a St. Thomas kórház orvosai és ápolói az életét mentették meg.



Hozzátette: kezelésének ideje alatt volt két nap, amikor "bármerre eldőlhetett volna a dolog".



A brit politikatörténet utóbbi húsz évében a pár szerdán született gyermeke a harmadik, aki édesapja miniszterelnökségének ideje alatt jött a világra és a kórházból egyenesen a Downing Street-i kormányfői rezidenciára költözhetett.



A munkáspárti Tony Blair kisfia, Leo 2000-ben, David Cameron volt konzervatív párti miniszterelnök kislánya, Florence 2010-ben született.



Boris Johnsonnak négy felnőtt gyermeke van második feleségétől, Marina Wheelertől, akitől 25 év után 2018-ban vált külön.



Johnsonnak 2009-ben, egy házasságon kívüli kapcsolatból született egy kislánya, és a brit sajtó hivatalosan meg nem erősített, de nem is cáfolt értesülései szerint van egy hatodik gyermeke is, szintén egy házasságon kívüli kapcsolatból.



Így Wilfred Lawrie Nicholas Johnson a brit miniszterelnök hatodik vagy hetedik gyermeke.