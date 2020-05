Járvány

Pozitív lett egy macska koronavírus-tesztje Franciaországban

Franciaországban pozitív lett egy macska koronavírus-tesztje, a fertőzést feltételezhetően a gazdáitól kapta el - közölte szombaton a Párizshoz közeli Alfort nemzeti állatorvosi főiskolája (ENVA), amely a fertőzötteknek azt javasolja, hogy tartsanak távolságot házi kedvenceiktől is.



Az ENVA, a francia egészségügyi hatóságok és a párizsi Pasteur Intézet járványkutatóinak közös csoportja tucatnyi olyan macskát tesztelt, amelyeknek a tulajdonosai fertőzöttek, és közülük egyetlen állat tesztje bizonyult pozitívnak. A macska légúti és emésztési klinikai tüneteket is produkált.



Ez az első macska Franciaországban, amelyet koronavírus-hordozóként diagnosztizáltak - olvasható az ENVA internetes oldalán. A kutatók arra emlékeztettek, hogy Hongkongban, Belgiumban és New Yorkban is találtak már vírushordozó macskákat, de a jelenség ritka.



A járványkutatók a franciaországi gócpontokon, ahol a vírus továbbra is terjed, kifejezetten fertőzött állatokat is kerestek, de korábban egyetlen egyet se találtak - jelezte Sophie Le Poder, az ENVA virológusa, a tanulmány egyik szerzője a francia hírügynökségnek.



Az ENVA azt ajánlja a Covid-19 betegeknek, hogy korlátozzák a szoros kapcsolattartást a macskájukkal, viseljenek maszkot a jelenlétében és mossák meg a kezüket, mielőtt megsimogatják.



Az eddigi kutatások szerint nem létezik semmilyen bizonyíték arra, hogy a koronavírussal fertőzött néhány kisállat embert megfertőzött volna.