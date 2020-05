Koronavírus-járvány

Lengyelország megnyitja a határ menti forgalmat

Lengyelország hétfőtől megnyitja a határ menti forgalmat a munkavállalók, illetve a belső uniós határok közelében tanulók számára, és az érintettekre nem vonatkozik majd a határátlépés után egyébként kötelező kéthetes házi karantén - jelentette be csütörtökön Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



A döntést Varsó "mélyreható járványügyi elemzés" alapján hozta meg, a cseh, a litván, a szlovák és a német kormánnyal, valamint a helyi önkormányzatokkal is egyeztetve - írta Morawiecki a Facebook-oldalán.



Rámutatott: a Covid-19-fertőzések lengyelországi növekménye "viszonylag alacsony és stabil". "Nem arattunk győzelmet a járvány felett, mindazonáltal egyre nagyobb mértékben ellenőrzés alatt tartjuk" - írta, hozzáfűzve: ez a gazdasági életet elősegítő határozottabb lépésekre ad lehetőséget.



Egyúttal "kötéltáncnak" nevezte az egészségügyi biztonság és a határ menti munkavállalók gazdasági érdeke közötti egyensúlyozást, miközben prioritásnak minősítette az emberek biztonságát, és aláhúzta az egészségügyi szabályok következetes betartásának szükségességét.



"Amennyiben megengedjük, hogy a vírus a határ menti területeken újraéledjen, kárba vész mindaz, amit eddig elértünk" - hangsúlyozta a miniszterelnök.



Lengyelország a koronavírus-járvány miatt március 15-én lezárta határait a külföldiek előtt, az országba visszatérő lengyel állampolgárok, illetve tartózkodási vagy munkaengedéllyel rendelkező külföldiek számára pedig 14 napos kötelező karantént írt elő. A rendelkezést néhány nappal később a határ menti forgalomra is kiterjesztette.



Az intézkedés feloldását az utóbbi napokban a határ menti települések lakosai követelték, akik a határzár előtt rendszeresen szomszédos országokba jártak dolgozni. Egyes helyeken emiatt tüntetéseket is tartottak.



Lengyelországban csütörtök délutánra 12 877 Covid-19-fertőzést mutattak ki, az utóbbi 24 óra alatt 237-tel nőtt a megbetegedések száma. Szerdán 422 új esetet regisztráltak, míg kedden 316 volt a napi növekmény. Eddig 644 beteg hunyt el, 3236-an felgyógyultak.



Száz lengyelországi laboratóriumban eddig több mint 307 ezer vírustesztet végeztek.



Szerdán első alkalommal használták a tesztmintákat szállító drónt a járványkórházzá átalakított varsói katonai kórház és a központi klinikai kórház közötti útvonalon. A lengyel központi polgári légi közlekedési hivatal (ULC) felügyelete mellett történő szállítás tervek szerint a minták gyorsabb feldolgozását segíti elő a jövőben. Lengyelországban az utóbbi hónapokban drónok alkalmazását tesztelték az átültetendő szervek, valamint vér- és gyógyszerek szállításában is.