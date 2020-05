Koronavírus-járvány

Johnson: Nagy-Britannia túljutott a járvány tetőzésén

Nagy-Britannia túljutott az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzésén, és a kormány hamarosan ismerteti az ország újraindításának terveit - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson maga is átesett a Covid-19 betegségen, a hónap elején egy hétig kórházban ápolták és három napig intenzív kezelésre is szorult.



A konzervatív párti kormányfő, aki március végén kezdődött betegsége óta csütörtök este tartotta először a kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját a Downing Streeten, hangsúlyozta: most első ízben jelentheti ki, hogy a nagy-britanniai Covid-19 járvány már túljutott csúcspontján, és lefelé tartó pályára került.



Hozzátette: a kormány a jövő héten átfogó tervet ismertet arról, hogy miként lehet újraindítani a gazdaságot, a gyerekek milyen módon térhetnek vissza az iskolákba, hogyan lehet majd ismét munkába utazni és hogy lehet a munkahelyeket biztonságosabbá tenni, úgy, hogy közben folytatódhasson a járvány visszaszorítása.



Nagy-Britanniában több mint egy hónapja csak az alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése, valamint napi egy testedzés céljából lehet kimenni az utcára, és kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózkodhat együtt közterületen.



Kivételt jelent a korlátozások alól, ha valakinek orvosi segítségre van szüksége, ha más, rászoruló emberről kell gondoskodnia, vagy ha munkába utazik, de ez utóbbi is csak akkor, ha feltétlenül szükséges, és ha az adott munkát otthonról nem lehet elvégezni.



A londoni tömegközlekedési hálózat napi utasforgalma a korlátozások bejelentése óta 95 százalékkal zuhant.

A csütörtöki esti sajtótájékoztatón Boris Johnson felidézte: voltak olyan modellszámítások, amelyek szerint e korlátozó intézkedések nélkül a Covid-19 járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma elérhette volna a félmilliót, de ezt a katasztrófát sikerült elkerülni.



A kormányfő által ismertetett legújabb adatok szerint a megelőző 24 órában 674-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben, így a nagy-britanniai halálos áldozatok eddigi száma 26 711.



Ezek az adatok immár tartalmazzák az összes, hivatalosan regisztrált halálesetet, függetlenül attól, hogy a halálozások hol következtek be.



Nagy-Britanniában szerdáig csak a kórházakban elhunytak számáról tettek közzé napi statisztikákat, de ezt kiterjesztették minden egyéb olyan helyszínre, ahol koronavírus-fertőzéshez kötődő haláleseteket regisztrálnak a hatóságok, így az idősotthonokra és a betegek saját otthonaira is.



Boris Johnson elmondta: Nagy-Britanniában csütörtökig 901 905 szűrővizsgálatot végeztek és 171 253 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.



A szűréssel újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt 6032-vel emelkedett.

Az egy nap alatt kiszűrt új esetek száma valamelyest növekedett, de messze nem annyival, mint amilyen ütemben a szűrések száma növekszik.



A kormányfő által csütörtökön ismertetett adatok szerint előző nap 81 611 koronavírus-szűrést végeztek országszerte az egy nappal korábbi 52 429 szűrés után.



Az elmúlt hetekben 15-25 ezer között mozgott a napi szűrések száma, de a kormány célkitűzése szerint már csütörtöktől el kell érni a napi százezer, később pedig a napi negyedmillió szűrési számot.



Sir Patrick Vallance, a kormány tudományos főtanácsadója a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: a modellszámítások alapján az "R" fertőződési ráta országosan jelenleg 0,6-0,9 között van, vagyis 1 alatt jár.



Ez azt jelenti, hogy minden egyes koronavírus-fertőzött átlagosan egynél kevesebb embernek adja át a vírusfertőzést, vagyis a járvány nagy-britanniai terjedése lassul.



Márciusban az "R" járványterjedési faktor még 3 felett volt, vagyis minden fertőzött több mint három másik embert fertőzött meg.



Boris Johnson a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az AstraZeneca gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem együttműködési megállapodást kötött az egyetem által kidolgozott és már emberi tesztelés alatt álló oltóanyag gyártásáról, ha a vakcina hatékonynak bizonyul.



Az oltóanyag tesztelése a múlt héten kezdődött Angliában, 1100 önkéntes felnőtt részvételével.