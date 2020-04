Koronavírus-járvány

Megfertőződött az orosz miniszterelnök

Azzal a kéréssel fordult az oroszokhoz a hírcsatornán, hogy a legkomolyabban viszonyuljanak a fertőzéshez és annak terjedéséhez.

Covid-19 betegséggel fertőződött meg Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök.



Koronavírus-tesztjének pozitív eredményét maga a kormányfő jelentette be csütörtökön a Vlagyimir Putyin elnökkel tartott videokonferencián, amelyről a Rosszija 24 hírcsatorna tudósított.



Putyin ügyvivőnek Andrej Belouszov első miniszterelnök-helyettest nevezte ki az önkéntes karanténba vonuló Misusztyin helyére.



A miniszterelnök azzal a kéréssel fordult az oroszokhoz a hírcsatornán, hogy a legkomolyabban viszonyuljanak a fertőzéshez és annak terjedéséhez. Hangsúlyozta, hogy az összes ember magatartásától függ, mikor térhet vissza az ország a normális élethez.



"A májusi ünnepek előtt állunk, és mindenkit arra kérek, hogy maradjon otthon, és tartsa be a szükséges korlátozásokat" - mondta.



Szavai szerint bízik a koronavírus feletti győzelemben, és az orosz kormány minden szükséges lépést megtesz ennek érdekében.



A májusi ünnepek alatt Oroszországban az 1-jei munka ünnepét és a 9-i győzelem napját is felölelő időszakot értik. Putyin korábban a járványhelyzet miatt egy későbbi időpontra halasztotta a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából megtartandó katonai díszszemlét.



Misusztyin elmondta, hogy kapcsolatban marad az elnökkel és kormánya tagjaival, de arról nem szólt, hogy betegsége nehéz lefolyású-e.



Az orosz kormány egyébként az elmúlt időben videokonferencia formájában ülésezett, a miniszterek egy része távmunkában dolgozott. Misusztyin rendszeresen bejárt a miniszterelnöki hivatalba - a moszkvai Fehér Házba -, amelynek munkatársait napi rendszerességgel tesztelték.



Korábban Boris Johnson brit miniszterelnök szervezetében találtak SARS-Cov-2 koronavírust. Ő azonban sikeres intenzív gyógykezelés után már visszatért feladatai ellátásához.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester, ugyancsak a Rosszija 24-nek nyilatkozva elmondta, hogy a főváros kórházaiban, ahol a járvány előtt az összes betegség kezelésére 30 ezer ágy állt rendelkezésre, jelenleg 17 ezer koronavírus-fertőzöttet ápolnak. Közölte, hogy a májusi ünnepek alatt - amelyek idejére Putyin meghosszabbította az országos kényszerszabadságot - a jelenlegi 9 ezerről 13 ezerre növeli meg az utcákon a kötelező önizoláció betartását ellenőrző rendőrök és nemzeti gárdisták számát.



Normális körülmények között a járőrök létszáma mintegy 2 és fél ezer.



A polgármester szerint a járvány alatt csökkent az utcán elkövetett bűncselekmények száma. Közölte, hogy azért nem állítja le a metró működését, hogy elkerülje a nagyobb csoportosulások létrejöttét az utcán.



Szobjanyin ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a járványhelyzet Moszkvában mostanra stabilizálódott és nem zárta ki, hogy május 11. után lazítani fog a fővárosban elrendelt korlátozásokon.



Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt 7099-cel 106 498-ra nőtt a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint.



A növekmény 7,1 százalékos, ami a szakemberek szerint a járvány terjedésének csökkenő dinamikáját mutatja, ám abszolút értékben újabb rekordot jelent. Az újonnan regisztrált fertőzöttek 39,9 százaléka tünetmentes.



A Covid-19 betegségben elhunytak száma 101-gyel 1073-ra, a betegségből felgyógyultaké pedig 1333-mal 11 619-re emelkedett Oroszországban.



A járvány által leginkább sújtott településen, Moszkvában 3093-mal 53 739-re nőtt az ismertté vált fertőzések száma. A halottak száma 65-tel 611-re emelkedett a fővárosban.



Az országban eddig csaknem 3,5 millió tesztet végeztek el, ebből 194,5 ezret az elmúlt egy nap alatt. Koronavírus-fertőzés gyanújával 208 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.