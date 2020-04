Botrány

Johannis: a PSD titokban odaadta a magyaroknak Erdélyt

Amíg a kormány és a hatóságok a koronavírus-járvány ellen küzdöttek, a PSD a parlament titkos irodáiban azon dolgozott, hogy odaadja Erdélyt a magyaroknak. 2020.04.29 17:59 ma.hu

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ közti titkos megállapodás eredményének nevezte Klaus Johannis államfő, hogy a parlament alsóházában hallgatólagosan – plénuma vita és szavazás nélkül – elfogadták Székelyföld autonómiastatútumának tervezetét.



A szerda délben tartott televíziós beszédében az elnök azt mondta, hogy míg ő és a kormány a koronavírus-járvány ellen küzd, addig a PSD titokban „odaadta a magyaroknak Erdélyt”. A székelyföldi autonómiatervezet hallgatólagos képviselőházi elfogadása olyan „érzékenyen” érintette a magyar kisebbségjogi törekvésektől rendre elzárkózó szász származású Johannist, hogy magyarul is megszólalt beszéde elején.



A „Bună ziua, dragi români! (Jó napot kívánok, kedves románok!)” bevett szófordulatát követően azt mondta: „Jó napot kívánok, PSD!”, magyar hangsúllyal is ejtve a Szociáldemokrata Párt nevét.



Johannis a PSD és az RMDSZ közti megállapodás eredményének nevezte a székelyföldi autonómiatervezet hallgatólagos elfogadását. „Elképesztő, hogy milyen titkos háttéralkuk köttetnek” – jelentette ki.



„Amíg a kormány és a hatóságok a koronavírus-járvány ellen küzdöttek, a PSD a parlament titkos irodáiban azon dolgozott, hogy odaadja Erdélyt a magyaroknak” – fogalmazott Johannis, és magyarul szólította meg Marcel Ciolacu képviselőházi elnököt, a PSD ügyvivő elnökét.



„Mit ajánlott ezért az egyezségért Orbán Viktor?” – tette fel a kérdést, belekeverve az ügybe a magyar miniszterelnököt is. Mint írtuk, a képviselőház - amelyet a PSD ideiglenes elnöke, Marcel Ciolacu vezet - kifutott a törvényes határidőből, s ezzel hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómiastatútumát.



A Kulcsár-Terza József és Biró Zsolt képviselők által tavaly decemberben benyújtott tervezetet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozta ki. A tervezet átkerült az ellenzéki többségű szenátusba, amely - immár határidő nélkül - döntő házként vitatja meg a dokumentumot. A tervezetről szerdán szavaz a felsőház - írta a maszol.ro.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint Klaus Johannis "hisztérikusan és idegesen" reagált a székelyföldi autonómiatervezet képviselőházi elfogadására, és egy államfőhöz méltatlan volt a nyilatkozata, amely a Nagy-Románia Párt nacionalista szellemiségét idézte.