Koronavírus

Hatalmas szabadtéri kávézóvá alakítják a litván fővárost

A város 18 közterületét, köztük a központban lévő Székesegyház-teret megnyitották az utcai kávézók, éttermek előtt, és ahogy a nyár közeleg, még továbbiakat nyitnak meg. 2020.04.29 07:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas szabadtéri kávézóvá alakítják a litván fővárost: a vilniusi önkormányzat engedélyezte, hogy a vendéglátóhelyek, kávézók, bárok ingyen kihelyezhessék asztalaikat közterületekre, lehetővé téve a fizikai távolságtartást a koronavírus-járvány feltartóztatását célzó korlátozó intézkedések közepette.



Litvánia, ahol hétfőig 1449 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 44-en hunytak el, négylépcsős tervet készített a járvány miatt elrendelt karantén előírásainak lazítására. Ennek második szakaszában, ettől a héttől engedélyezte, hogy újranyissanak a múzeumok, a könyvtárak és a kávézók, valamint a szépségszalonok és fodrászüzletek.



Az egészségügyi tárca azonban szigorú intézkedéseket hozott a távolságtartási szabályokra. Az üzletekben egyszerre csak korlátozott számú vásárló lehet, a maszk viselése kötelező közterületeken, és a kávézók, éttermek asztalainak két méter távolságra kell lenniük egymástól - adta hírül a The Guardian brit napilap.



Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő vilniusi óvárosban ez gondot jelentett, mivel szűk utcácskáin szinte alig lehet kihelyezni néhány asztalt, ez indította a polgármestert az intézkedésre.



"A plázák, terek, utcák menti kávézóknak engedélyezzük, hogy ingyen helyezzenek el asztalokat kültéren ebben a szezonban, hogy a karantén idején is folytathassák tevékenységüket" - mondta Remigijus Simasius polgármester, hozzátéve, hogy a közbiztonság továbbra is elsődleges szempont. "Az intézkedés segíteni fogja, hogy a kávézók kinyissanak, működjenek, megtartsák a munkahelyeket és életben tartsák Vilniust" - hangoztatta.



A város 18 közterületét, köztük a központban lévő Székesegyház-teret megnyitották az utcai kávézók, éttermek előtt, és ahogy a nyár közeleg, még továbbiakat nyitnak meg. Az intézkedést üdvözölték az üzlettulajdonosok, akik közül több mint 160 jelentkezett a kezdeményezésre.



"Épp időben érkezett" - mondta az intézkedésről Evalda Siskauskiene, a litván szálloda- és étteremszövetség illetékese, mondván az segíteni fogja tagjaikat, hogy több vendéget fogadjanak, visszahozzák az életet a város utcáira anélkül, hogy megsértenék a biztonsági szabályokat.



A vilniusi hatóságok a város egészségügyi dolgozóinak 400 ezer euró értékben ajándékoztak étkezési utalványokat, nemcsak azért, hogy megköszönjék munkájukat, hanem hogy lökést adjanak a vendéglátóhelyek újjáéledésének is.