Koronavírus

Újra kinyitották a nápolyi pizzériákat

Majdnem kéthónapos zárva tartás után hétfőtől újra működik a nápolyi pizzériák egy része, ami "fontos lélektani tényező" a pizza szülőhelyének tartott város lakói számára - írta a pizzakészítők szövetségének (Verace Pizza Napoletana) közleménye.



Rómában és más olasz városokban ugyan lehetett pizzát elvitelre vagy házhoz szállításra rendelni, a legendás paradicsomos lepény városában azonban attól tartottak, a zsúfolt utcák miatt Nápoly a koronavírus-világjárvány újabb gócpontjává válna.



Vincenzo De Luca, a város polgármestere szigorú korlátozásokat vezetett be, végül Campania régióban összesen mintegy 4300 embernél mutatták ki a vírust, a fertőzöttek fele nem szorult kórházi ellátásra.



Miután az országban lassan elkezdik feloldani a korlátozásokat, De Luca is engedélyezte a pizzériáknak, cukrászdáknak, fagylaltozóknak, kávézóknak és éttermeknek, hogy újra házhoz szállíthassák a rendeléseket. "A remény sugarát látjuk ebben" - mondta az Il Mattino című olasz lap online kiadása szerint Antonio Pace, a szövetség elnöke.



Nem teljes még az újranyitás, a becslések szerint a pizzériák 30-40 százaléka dolgozik ismét, helyben fogyasztani még nem szabad, rendelni csak telefonon lehet, és minden pizzériának be kell zárnia este 10 órakor. A dolgozóknak kesztyűt és maszkot kell viselniük.