Világvége

Nyilvánossá tett a Pentagon 3 ufó-felvételt, amelyet a haditengerészet készített innen a Földről - videó

Feloldotta a titkosítást a Pentagon három azonosítatlan repülő tárgyat rögzítő videófelvételről. Az ufóvideókat a haditengerészet pilótái készítették, amelyeken jól láthatóak a "csészealjak".



Az igen szemcsés felvételeket azért tették közkinccsé, mert korábban már kiszivárogtak, és a Pentagon minden kétséget és spekulációt szeretett volna eloszlatni a felvételek valódiságával kapcsolatban. A publikálás maga pedig nem jelent semmiféle veszélyt a továbbiakban a katonai légtérbe történt azonosítatlan repülő tárgyak későbbi vizsgálatára sem.



A felvételek tárgyait egyébként továbbra is azonosítatlannak tekintik - azaz még mindig nem tudni, hogy pontosan mi látható rajtuk. A három videót a pilóták 2004-ben és 2015-ben rögzítették. Azóta a New York Times és a The Stars Academy is közzé tette.



A 2004-es felvétel 100 mérföldre a szárazföldtől a Csendes-óceán felett készült, a haditengerészet vadászpilótája egy szivaralakú tárgyat észlelt a víz felett, ami azonban olyan gyorsan elrepült, amilyen sebességet még nem látott a tapasztalt pilóta.



A másik felvételen az égi objektumok nagyon gyorsan mozognak és az egyikük láthatón forog is.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020