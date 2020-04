Koronavírus-járvány

Erdogan: Törökország május végéig fenntartja a nagyvárosokban a hétvégi kijárási tilalmat

2020.04.28 10:00 MTI

Törökország a koronavírus-járvány miatt a muszlim böjti hónap, a ramadán utánig, tehát május utolsó hétvégéjéig fenntartja a 30 legnagyobb városra és a szénbányászatáról ismert Zonguldak településre vonatkozó hétvégi kijárási tilalmat - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn Isztambulban a kormányzat videokapcsolaton keresztül tartott ülése után, miközben a hivatalos adatok szerint a kórokozó terjedése az országban napról napra lassul.



Erdogan, aki a járvány törökországi kezdetétől Isztambulban tartózkodik, beszédében közölte: a hétvégi kijárási tilalmat - a múlt héthez hasonlóan - ezúttal is többnapossá teszik, de most csak a péntekre, azaz május 1-re terjesztik ki.



A politikus úgy fogalmazott, hogy "Törökország számára már látszik a fény az alagút végén", majd jelezte, hogy egy olyan átfogó programon dolgoznak, amely a "normális élet visszaállítását" fogja célozni. A részleteket a közeljövőben ismertetik - tette hozzá.



Erdogan egyúttal bejelentette, hogy a török légierő - 55 másik országot követően - kedden a járványtól leginkább sújtott Egyesült Államokba is egészségügyi segélyszállítmányt visz.



A török elnök felszólalása után Fahrettin Koca egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján tudatta a járvánnyal kapcsolatos hétfői mutatókat.



A táblázatból kiderült, hogy az utóbbi 24 órában a gyógyultnak minősítettek száma rekordmértékben - az újonnan regisztrált fertőzöttek számának több mint kétszeresével - 4651-gyel nőtt, és így 33 791-re ugrott. Törökországban múlt pénteken fordult elő először, hogy a gyógyultak napi száma meghaladta az újonnan igazolt esetekét.



A vírust az elmúlt egy napban 2131 embernél diagnosztizálták, ami 226-tal kevesebb, mint vasárnap. A fertőzöttek száma ezzel 112 261-re emelkedett. A kis-ázsiai országban április eleje óta nem járt ilyen alacsonyan az új esetek száma, amely április 11-én még az 5138-at is elérte.

A járvány halálos áldozatainak száma hétfőn 95-tel 2900-ra nőtt. Ez az adat április 14-től 25-ig valamivel 100 felett mozgott.



Az intenzív osztályon fekvők és a lélegeztetőgépre szorulók száma szintén némileg tovább mérséklődött, előbbi most 1776-ról 1736-ra, utóbbi 883-ról 882-re csökkent.



A 83 milliós országban a kórokozó hivatalos, március 11-ei megjelenése óta csaknem 919 ezer vírustesztet végeztek el, hétfőn azonban a korábbi 40 ezrekhez, valamint a vasárnapi 30 ezernél kevesebbet, mintegy 20 ezret. Koca Twitter-üzenetében ezt hétfőn ugyancsak azzal indokolta, hogy az új esetek számának csökkenésével a "kontaktok" száma is csökkent.



Törökország nagyobb városaiban - köztük Isztambulban és Ankarában - az utóbbi három hétvégén kijárási tilalom volt érvényben, amit a múlt héten csütörtökre és a péntekre is kiterjesztettek, csütörtökön egy nemzeti ünnep, pénteken pedig a muszlim böjti hónap, a ramadán kezdete miatt. A rendelkezés hétről hétre legalább 63,5 millió embert érint.



Állandó jellegű kijárási tilalom kizárólag a 65 évnél idősebbekre, a krónikus betegekre, illetve a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokra vonatkozik.