Hóágyúkkal permeteznek fertőtlenítőszert több olasz és osztrák településén - videó

Egyre több síparadicsommal rendelkező országban választják a fertőtlenítésnek ezen különleges módját a hatóságok. A folyamat részeként a helyi egészségügyi szervezetek és tűzoltó társaságok fognak össze, a síterepek hóágyúit egy platóval rendelkező tűzoltókocsira helyezik, a fertőtlenítőszert (hígított hidrogén-peroxidot) pedig a tűzoltóautó tartályából biztosítják, melyet a hóágyún keresztül a város utcáira juttatnak. Az eljárást fokozottan veszélyeztetett területeken, pl. idősotthonokban, vasútállomásokon és gyógyszertárak környékén is sikeresen alkalmazzák.



Többek közt az olasz (dél-tiroli) Demaclenco cég is élt a nem mindennapi lehetőséggel. Állításuk szerint a módszer hatékonynak bizonyult, és hetek óta használják a dél-tiroli településeken - írja a Síelők.hu.

🇮🇹 Italien authorities ordered the use of snow cannons to sanitize villages in northern #Italy against #coronavirus (#SARSCoV2)#Covid_19 #COVID19 pic.twitter.com/rN9Xx2rx01