Koronavírus

Ukrajnában meghaladta a kilencezret a fertőzöttek száma

Ukrajnában hétfőre 392 új esettel 9009-re emelkedett az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 11 esettel 220-ra nőtt - közölte hétfőn az ukrán egészségügyi minisztérium.



A betegségből eddig 846-en gyógyultak fel.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hétfői online sajtótájékoztatóján hozzáfűzte, hogy újabb 73 egészségügyi dolgozó betegedett meg egy nap alatt, így már 1749-re nőtt körükben a regisztrált fertőzöttek száma. Ez azt jelenti, hogy az ukrajnai fertőzötteknek csaknem az ötöde orvos vagy ápoló.



Sztepanov közölte, hogy az elmúlt napban 4251 laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeztek el az országban. Hozzátette: tervezik, hogy a tesztelések mennyiségét hamarosan napi 8-10 ezerre növelik.



Közben Vladiszlav Kriklij infrastrukturális miniszter hétfőn a liga.net hírportálnak adott interjújában reményét fejezte ki, hogy május 12-től újraindulhat Ukrajnában a városi és a helyközi tömegközlekedés. Hozzátette, hogy a légi járatok indítását csak későbbre tervezik, azok közül is előbb a belföldiek indulhatnak majd be.



Jelenleg Ukrajnában sehol sem közlekedik a metró, a városi tömegközlekedési eszközöket pedig csak egészségügyi dolgozók és egyéb kiemelt intézmények munkatársai vehetik igénybe, külön igazolvánnyal. Ezen kívül teljesen megszűnt a települések közti személyszállítás. A miniszter szavai szerint a személyszállítás helyreállítását is csak korlátozások mellett látja lehetségesnek, azaz továbbra is fennmaradna például az, hogy a buszokon csak az ülőhelyeken lehet utazni és változatlanul kötelező marad a szájmaszk viselése.



Előző nap a miniszter a kormány hivatalos oldalán közölte, hogy újraindítják azokat a charterjáratokat, amelyeken hazatérhetnek a külföldön rekedt ukrán állampolgárok. Ukrajna március végén állította le ezeket. Az azóta eltelt egy hónap alatt az ukránok külföldről csak gyalogosan vagy saját gépjárművel térhettek haza - emlékeztetett az Ukrajinszka Pavda hírportál.



Az UNIAN hírügynökség szerint a felújított charter-járatok közül az első Stockholmból érkezik majd kedden Kijevbe. Érkezés után az utasoknak szigorúan két hét hatósági karanténba kell vonulniuk vagy önelszigetelésbe, amelynek idejére internetes, mobiltelefonos applikációval fogják nyomon követni tartózkodási helyüket.