Koronavírus

Csehországban megnyíltak az üzletek, lelassult a járvány terjedése

Csehországban folytatódik a közéletet és a gazdaságot korlátozó, márciusban bevezetett intézkedések fokozatos feloldása, amit a koronavírus-járvány terjedésének jelentős lelassulása tett lehetővé. 2020.04.27 12:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn kinyithattak a 2500 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és a legtöbb szolgáltató is. Az üzemeltetők azonban minden esetben kötelesek betartani a szigorú speciális higiéniai szabályokat.



Kinyitottak a fitness- és a wellness-központok is, de az öltözők és a zuhanyozók használata nélkül. A ruházati boltokban tilos a vásárolt áru felpróbálása. A köztereken már engedélyezett legfeljebb tíz ember csoportosulása, de a szájmaszkok kötelező használata várhatóan június végéig érvényben marad. Továbbra is zárva vannak a vendéglők, az iskolák, a színházak, a mozik és elmaradnak a sportrendezvények.



A prágai kormány feloldotta a külföldi utazások tilalmát is, de kiderült, hogy a szomszédos országok korlátozó intézkedései miatt a csehek gyakorlatilag mégsem tudnak sehova utazni.



Az egészségügyi minisztérium napi kimutatásaiból kitűnik, hogy az utóbbi időben a fertőzöttek számának növekedése jelentősen lelassult, miközben gyorsuló ütemben nő a Covid-19 betegségből felgyógyultak száma.



Országos szinten hétfő reggelig 7404-re emelkedett a regisztrált fertőzések száma, ugyanakkor 2555 páciens már felgyógyult - derült ki a tárca hétfő reggeli adataiból. Az első megbetegedést Csehországban március elsején mutatták ki.



A cseh kórházakban jelenleg 360 beteget ápolnak, közülük mintegy 50-55 személynél minősíthető súlyosnak a betegség lefolyása. Vasárnap mintegy ötvennel nőtt a fertőzöttek száma, ami az egyik legalacsonyabb napi növekmény március közepe óta. A hét végén hatan haltak meg, a halálesetek száma ezzel 221-re emelkedett. A laboratóriumi tesztek száma közben megközelítette a 220 ezret.