Koronavírus-járvány

46 ezer felett a fertőzöttek, 7 ezer felett a halottak száma Belgiumban

Noha valamelyest lassult a koronavírus-járvány terjedése Belgiumban, vasárnap átlépte a 46 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a haláleseteké pedig a 7 ezret. Luxemburg a járvány terjedésének további lassulásáról adott hírt vasárnap.



A közegészségügyért felelős belga hatóság friss bejelentése szerint vasárnapra újabb 809 embernél mutatták ki a fertőzést az elmúlt 24 órában, ezzel jelenleg 46 134 fertőzöttet tartanak nyilván az országban. Az új fertőzöttekről szóló napi jelentések az elmúlt héten ezer alatti új esetről számoltak be, azt megelőzően ezer körüli volt az újonnan regisztráltak száma, amíg az előtt még napi 1500 körül mozgott ez a mutató.



A közzétett grafikon szerint lassul a járvány terjedése az országban. A betegség március elejére datált belgiumi megjelenését követően alig másfél hét leforgása alatt, azaz hat héttel ezelőtt vasárnap 886-an voltak a fertőzöttek. Egy héttel később, március 22-én 3401 fertőzöttet tartottak nyilván az országban. Az azt követő vasárnap 10 836-ot, három héttel ezelőtt 19 691-et, két hete 30 589-at, múlt vasárnap pedig mintegy 38 500-at.



A hatóság 178 koronavírussal összefüggő újabb halálesetről számolt be. Az elmúlt négy napban több mint 500-an váltak a betegség áldozatává, jelenleg 7094 haláleset köthető a vírusfertőzéshez Belgiumban. Kórházakban 75-en, idősek otthonában 103-an haltak meg. A fertőzés következtében bekövetkezett elhalálozások mintegy 53 százaléka idősotthonokban történt.



Kórházba 204 embert vittek az elmúlt 24 órában, amely adat nem mutat lényeges eltérést az elmúlt napok átlagától. A járvány miatt foglalt kórházi ágyak száma folyamatosan csökken, mára 368-cal. A rendelkezésre álló mintegy 9500-ból jelenleg 3959 ágyat foglalnak el a fertőzöttek, nagyjából 500-zal kevesebbet, mint a hét közepén. A kórházban kezeltek közül 891 ember részesül intenzív ellátásban. Ez az adat közel egy hete folyamatosan, mintegy napi 30-cal csökken. Március 10. óta 10 785-en hagyhatták el gyógyultan a kórházakat Belgiumban.

Noha a betegség terjedését jelző görbe továbbra is emelkedik, a belga kormány pénteken, éjszakába nyúló tanácskozását követően a boltbezárásokkal és a szabad kijárás korlátozásával járó intézkedések fokozatos feloldásáról tájékoztatott.



A bejelentés szerint május 4-én a kevés személyes kontaktust igénylő munkahelyeken megindulhat a munka, május 18-tól szigorú szabályok mellett kinyithatnak a kereskedések, végül pedig az oktatási intézmények is folyamatosan, csökkentett létszámú osztályokkal újra megnyithatják kapuikat. Az éttermek, bárok és egyéb vendéglátóipari egységek várhatóan csak júniustól látogathatók, a védőmaszk viselése azonban hétfőtől kötelező a tömegközlekedési eszközökön.



A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap hétvégi számában arról számolt be, hogy a Lufthansa tulajdonába került korábbi belga légitársaság, a Brussels Airlines járatainak fokozatos újraindítását tervezi május 15-től.



A főként fapados - köztük a budapesti - járatokat fogadó dél-belgiumi Charleroi nemzetközi repülőterének igazgatósága március 20-án jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés okozta válság miatt április 5-ig nem fogad és nem indít egyetlen személyszállító repülőgépet sem. A határidőt azóta május 3-ra módosították.



Luxemburgban kis mértékben tovább lassult a vírus terjedése. A vasárnapi adatok szerint 16 új esetet regisztráltak 24 óra leforgása alatt, a halottak száma nem változott. A nagyhercegségben 3711 beteget és 85 elhunytat tartanak nyilván. Az elhunytak átlagéletkora 85 év, a fertőzötteké 46 év.

A helyi egészségügyi hatóság közlése szerint a járványgörbe több mint egy hete laposodik. Amíg korábban naponta mintegy 3-5 százalékkal voltak többen az új regisztrált fertőzöttek, addig az elmúlt nyolc napban az áltagos növekedés 1 százalék alatt van. A legtöbb fertőzésről március 25-én szereztek tudomást, amikor egy nap alatt 234 ember esetében volt pozitív a teszt Luxemburgban. Akkoriban a fertőzésszám napi átlagos növekedése 23 százalékos volt. Jelenleg 163 embert ápolnak kórházakban, közülük 26-an részesülnek intenzív ellátásban. Ez idáig 780-an távozhattak gyógyultan a kórházakból.



Hollandiában a helyi közegészségügyi intézet (RIVM) szintén a járvány további lassulásáról adott hírt. A vasárnap délután közétett adatok szerint az elmúlt napban 655 embernél lett pozitív a teszt eredménye, ezzel öt nap alatt 5 ezerrel, 37 845-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma.



Kórházba kevesebb embert szállítottak, a járványban elhunytak aránya lényegében stabil maradt. Az elmúlt héten közel ezren, szombatról vasárnapra 66-an haltak meg az országban. Jelenleg 4475 elhunytat tartanak nyilván. Kórházba a korábbi átlagos 110 helyett 75 embert szállítottak, ezzel jelenleg 10 456 embert ápolnak egészségügyi intézetekben, mintegy 800-zal többet, mint a hét közepén. Hosszú idő után, ezer alá, 963-ra csökkent az intenzív ellátásban részesített beteg száma.



A holland média arról számolt be, hogy parlamenti pártok - a Keresztény Unió (CU), a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) és a Munkapárt (PvdA) - az amszterdami piroslámpás negyed szexmunkásainak megsegítésére szólította fel a kormányt.



Véleményük szerint a gazdasági mentőcsomag hiányosságai miatt félő, hogy a munka nélkül maradt, feketén dolgozó szexmunkások, megszegve a távolságtartást előíró szabályozást, illegális tevékenységbe kezdenek. Megítélésük szerint a szexuális szolgáltatásokat nyújtó weboldalakat a válság idejére blokkolni kell, a kormánynak célzott kezdeményezések finanszírozásával segítenie kell, hogy a szexmunkásoknak legyen lehetősége kiszállni a szexiparból.