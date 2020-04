Koronavírus

Nyolcezer fölött a fertőzöttek száma Ukrajnában

Ukrajnában egy nap alatt 478 új esettel 8125-re emelkedett a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 8 újabb esettel 201-re nőtt - közölte szombaton az ukrán egészségügyi minisztérium.



A betegségből eddig 782-en gyógyultak fel, köztük 145 egészségügyi dolgozó. A 201 halálos áldozat közül 105 férfi és 96 nő, 86 százalékuk 50 évesnél idősebb volt. A betegek közül jelenleg 2627-en szorulnak kórházi ellátásra, köztük 112 gyermek és 273 egészségügyi dolgozó. Lélegeztetőgépre 104 beteg szorul.



Továbbra is az ország két legfertőzöttebb területe a délnyugat-ukrajnai Csernyivci megye (1308 fő) és a főváros, Kijev (1159 fő). Csernyivci megyében 109, Kijevben 37 új esetet jegyeztek fel.



Online sajtótájékoztatóján Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hozzáfűzte, hogy ugyanakkor rekordszámú, 181 beteg gyógyult fel az elmúlt napban, közük 19 gyerek. Az újonnan regisztrált 478 fertőzött között 42 gyermek és 116 egészségügyi alkalmazott van, az elmúlt napban 138 embert kellett kórházba szállítani.



A miniszter beszámolt továbbá arról, hogy előző nap 5825 laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeztek el, ami szintén rekordnak számít Ukrajnában. Elmondta még, hogy az eddig igazolt 8125 fertőzött között 545 gyermek és 1574 egészségügyi dolgozó van.



Sztepanov a sajtótájékoztatón kitért arra, hogy - mint fogalmazott - tárcája "nagyon riasztó jelzéseket kap" az ukrán egészségügyi reform második szakaszának végrehajtásáról. Kifejtette, hogy egyes intézményekben létszámcsökkentést terveznek, máshol bércsökkentést, és van, ahol fizetés nélküli szabadságra küldik az egészségügyi dolgozók egy részét. Kijelentette: a reformot úgy kell véghezvinni, hogy nem csökkentik az egészségügyi dolgozók létszámát, fizetésüknek pedig épp ellenkezőleg, jelentősen nőni kell. Elmondta, hogy még szombaton felkeres három kórházat Kijev megyében, hogy személyesen, az orvosoktól és a páciensektől szerezzen információkat az ottani helyzetről.



A napokban a miniszter arról számolt be, hogy az ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálat által végzett pénzügyi ellenőrzés során mintegy ezer kórháznál találtak finanszírozási hiányt - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.



Közben a fegyveres erők illetékesei szombaton arról számoltak be, hogy a hadseregben újabb hat koronavírusos megbetegedést jegyeztek fel, így a fertőzöttek száma soraikban elérte az 57-et. Eddig ketten haltak bele a betegségbe és 18-an gyógyultak fel a fegyveres erők tagjai közül.