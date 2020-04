Koronavírus

Csaknem 2,8 millióan fertőződtek meg a vírussal szerte a világon

Világszerte 2 790 986-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 195 920, a gyógyultaké pedig 781 382 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem szombat reggeli összesítése szerint.



Péntek reggel még 2 708 470 volt a fertőzöttek, 190 858 a halálos áldozatok és 738 486 a gyógyultak száma.



A fertőzés 185 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 890 524 volt az igazolt fertőzöttek, 50 017 a halottak és 96 677 a gyógyultak száma. Donald Trump amerikai elnök aláírta és ezzel törvényerőre emelte a kongresszus által elfogadott 484 milliárd dolláros gazdasági élénkítő csomagot. Hangsúlyozta: az ország kezd munkába állni, de a társadalmi elkülönülés és a szájmaszk önkéntes viselete továbbra is fontos.



Spanyolországban 219 764 fertőzöttről, 22 524 halálos áldozatról és 92 355 gyógyult betegről tudni.



Olaszországban 192 994 a koronavírus fertőzöttjeinek, 25 969 a halálos áldozatainak száma, és 60 498-an gyógyultak fel a Covid-19-ből. Bár a napi halálozási adat továbbra sem csökkent 400 alá, a kormány úgy döntött, hogy április 27-től fokozatosan, négy fázisban feloldja a koronavírus miatt bevezetett óvintézkedéseket.



Franciaországban 159 495 fertőzöttről, 22 278 halálos áldozatról és 44 197 gyógyultról tudni. A kórházi kihasználtság visszatért a megszokott üzemmódba azáltal, hogy 16 nap folyamatos csökkenést követően ötezer alá süllyedt az intenzív ápolásra szoruló súlyos betegek száma - mondta a francia egészségügyi tárca járványügyi igazgatója.



Németországban 154 545 a fertőzöttek, 5723 a halálos áldozatok és 106 800 a gyógyultak száma. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerint túl magas a napi új igazolt fertőzések száma a korlátozások további lazításához. Az intézet elnökhelyettese, Lars Schaade elmondta, hogy a 2000 feletti szintről néhány százra kell csökkenteni az igazolt új fertőzések napi számát ahhoz, hogy a helyi egészségügyi hatóságok lépést tudjanak tartani a járvánnyal.



Az Egyesült Királyságban eközben 144 635 fertőzöttről, 19 566 halálesetről és mindössze 721 gyógyultról tudni.



Törökországban 104 912 a fertőzöttek, 2600 a halálos áldozatok és 21 737 a gyógyultak száma. Az országban először haladta meg az új típusú koronavírus-járványban a gyógyultnak minősített betegek napi száma az újonnan regisztrált esetekét pénteken. Harmincegy nagyobb városban - köztük Isztambulban és Ankarában - az utóbbi két hétvégén kijárási tilalom volt érvényben, amit ezen a héten csütörtökre és a péntekre is kiterjesztettek, csütörtökön egy nemzeti ünnep, pénteken pedig a muszlim böjti hónap, a ramadán kezdete miatt. A rendelkezés legalább 63,5 millió embert érint.

Iránban 88 194 fertőzöttről, 5574 halálesetről és 66 599 gyógyultról tudni.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 885 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A vírus okozta betegségben eddig 4636-an haltak meg, a gyógyultak száma 78 024.