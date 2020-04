Koronavírus-járvány

Emelkedett a fertőzöttek száma a világban

Világszerte 2 708 470-en fertőződtek meg a Covid-19 járványban, a halálesetek száma 190 858, a gyógyultaké pedig 738 486 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem péntek reggeli összesítése szerint.



Az új típusú koronavírus-járvány európai halálos áldozatainak körülbelül a felét idősotthonokban regisztrálták - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális igazgatója. Hans Kluge rámutatott: noha egyes európai országokban stabilizálódni vagy enyhülni látszik a helyzet, a világjárványnak még messze nincs vége. A múlt héten jelentősen nőttek a számok a kontinens keleti felén is, például Oroszországban, Ukrajnában és Törökországban - tette hozzá.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 869 170 volt az igazolt fertőzöttek száma, 49 954 a halottaké. Egy nap alatt 3100-an haltak meg. Az országban 80 203-an gyógyultak fel a kórból. Donald Trump elnök szerint hamarosan meglesz az új típusú koronavírus elleni oltóanyag, Mike Pence alelnök pedig a nyár végére jósolta a járvány végét.



Olaszországban jelentősen csökkent az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma egy nap alatt, a halottaké 464-gyel nőtt, és 25 549-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 851-gyel mérséklődött. A halottak száma emelkedett az egy nappal korábbi 437-hez képest. A járványgörbe lefelé ívelése ellenére az elhunytak napi száma továbbra is ingadozó, és hetek óta nem süllyed négyszáz alá. Az aktív fertőzöttek számának 851 fős csökkenése az eddigi legkedvezőbb adat. A gyógyultak száma egy nap alatt 3033, ami az eddigi legnagyobb szám. Ezzel a gyógyultak száma meghaladta az 57 ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 189 973-t.



Spanyolországban már több mint 22 ezer ember halálát okozta a járvány, a fertőzöttek száma 213 ezer, a gyógyultaké 89 ezer felett van. Négyszáznegyvenen haltak meg az elmúlt 24 órában. Az áldozatok száma 435-tel emelkedett szerdán, 430-nel kedden, és elérte a 22 157-et. Csütörtökre 4635 új fertőzöttet igazoltak tesztekkel a szerdai 4211 és a keddi 3968 után. A SARS-CoV-2 vírust eddig 213 024 esetben mutatták ki.

Franciaországban: egy nap alatt 516-gyel 21 856-ra emelkedett a halálos áldozatok száma az előző napi 544 után. Kórházban 311-en hunytak el a fertőzés következtében az elmúlt 24 órában a szerdai 336 után, és ezzel 13 547-re emelkedett a kórházi halottak száma. Az idősotthonokból és a szociális intézményekből - ahol a járvány kezdete óta 8309-en vesztették életüket - 205 új halálesetet jelentettek az előző napi 208 után.



Nagy-Britanniában ismét csökkent az új koronavírus okozta halálozások napi száma, de még mindig nem jött el a járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésének ideje - közölték a hatóságok. Az egészségügyi tárca szerint az elmúlt 24 órában 616 halálesetről érkezett bejelentés. Egy nappal korábban a brit kórházak 759, két napja 823 koronavírus-fertőzött beteg haláláról számoltak be. Nagy-Britanniában eddig 18 738-an haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségben.



Belgiumban a hatóságok bejelentése szerint 908 embernél mutatták ki a fertőzést az elmúlt 24 órában, ezzel 42 797 fertőzöttet tartanak nyilván. Az új fertőzöttekről szóló napi jelentések az elmúlt három napban ezer alatti új esetről számoltak be, azt megelőzően ezer körüli volt az esetek száma, alig egy hete pedig még napi 1500 körüli volt ez a mutató.



Svédországban kétezer fölé (2021) emelkedett csütörtökön a Covid-19 betegségben elhunytak száma. A fővárosban, Stockholmban 1128 halálesetet jegyeztek fel. Országosan eddig 16 755 koronavírussal fertőzöttet azonosítottak a svéd egészségügyi hatóságok adatai szerint.



Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 31-gyel, 1981-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 50 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában ketten haltak meg a Covid-19 betegségben. Az első fertőzés megjelenése óta 883 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 19 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában keddről szerdára 13-mal, 1366-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában senki sem hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma továbbra is 79.

Moszkva még az út felét sem tette meg a koronavírus-járvány feletti győzelem felé - jelentette ki Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Hangoztatta, noha megfigyelhető már pozitív dinamika, korai még arról beszélni, hogy a Covid-19-megbetegedések száma tetőzött volna. Oroszországban egyébként egy nap alatt 4774-gyel 62 773-ra nőtt az igazolt fertőzések száma. A halálozások száma 42-vel 555-re, a gyógyultaké pedig 471-gyel 4891-re nőtt. Moszkvában 33 940 fertőzést (ebből 1959 új eset), 288 halálesetet (ebből 27 az elmúlt nap alatt következett be) és 2448 gyógyulást tartanak számon.



Törökországban 3116-tal nőtt, és így - a világon hetedikként - a kis-ázsiai országban is átlépte a százezret az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) diagnosztizáltak száma. Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma második napja jár a 3100-as szint körül, előtte több mint két hétig jóval magasabban, 4000 körül vagy afelett mozgott, egyszer elért 5138-at is. A vírus okozta járvány halálos áldozatainak a száma az utóbbi napban 115-tel 2491-re emelkedett. Az elhalálozások üteme az április 19-ei 127-es érték óta lassú csökkenést mutat, gyakorlatilag azonban stagnál, hiszen már április 14. óta a 107 és 127 közötti sávban ingadozik.