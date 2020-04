Koronavírus

Merkel: Németországnak növelnie kell befizetéseit az EU költségvetésébe

A járvány miatt még "sokáig nagyon nehéz" lesz az élet, de egy uniós szintű, és a közös költségvetéssel összehangolt konjunktúraprogram a következő két évben megadhatja a kellő lendületet a kilábaláshoz a válságból. 2020.04.23 12:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összeurópai léptékű gazdaságösztönző program szükséges a koronavírus-járvány ellensúlyozására, amelyet Németországnak azzal is támogatnia kell, hogy átmenetileg jelentősen növeli befizetéseit az Európai Unió (EU) költségvetésébe - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag) a délutáni EU-csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében.



Kiemelte, hogy a járvány miatt még "sokáig nagyon nehéz" lesz az élet, de egy uniós szintű, és a közös költségvetéssel összehangolt konjunktúraprogram a következő két évben megadhatja a kellő lendületet a kilábaláshoz a válságból.



Az EU-s vezetők délutáni videokonferenciáján ugyan még nem a program méretéről és részleteiről tárgyalnak, "de az már most világos, hogy készen kell állnunk arra, hogy a szolidaritás jegyében korlátozott időre egészen más, azaz jelentősen nagyobb összegeket fizessünk be az európai költségvetésbe, hiszen azt akarjuk, hogy az EU összes tagállama talpra tudjon állni gazdaságilag".



A közös kötvénykibocsátás körüli vitáról elmondta: "ha meglenne a politikai akarat" az államháztartási jogosítványok egy részének közösségi szintre emelését igénylő lépéshez, módosítani kellene az EU-s szerződéseket, és meg kellene szerezni valamennyi tagállami parlament hozzájárulását, ami túl sok ideig tartana.



A gyorsan mélyülő válság miatt most inkább arra kellene összpontosítani, hogy minél hamarabb eljusson a segítség a rászorulókhoz. Ezért elsősorban a már elfogadott 500 milliárd eurós EU-s program végrehajtására kellene törekedni, és jó lenne elérni, hogy június 1-től hozzáférhető legyen a támogatás - fejtette ki a német kancellár.



Angela Merkel aláhúzta, hogy az EU "sorsközösség", amit a világjárványban azzal kell megmutatnia, hogy segít az önhibájukon kívül bajba kerülteknek.



"A járvány mindenkit érint, de nem mindenkit egyformán, és ha nem vigyázunk, ürügyként szolgálhat mindazoknak, akik a társadalom megosztására törnek" - mondta.



Hozzátette: a csúcstalálkozón azt is sürgeti majd, hogy rövidesen kezdjenek el foglalkozni a leginkább alapvető kérdésekkel. Át kell gondolni, hogy milyen területeken kell még szorosabbra fogni a tagállamok együttműködését, milyen ügyekben kell további hatáskörökkel felruházni az EU-t, és milyen "stratégiai képességekkel" kell rendelkeznie a közösségnek a jövőben.



"Nem csak a pénzügypolitika, a digitalizáció és a közös belső piac ügyében tudjuk tovább mélyíteni ezt az uniót, az európai szolidaritás a migráció, a jogállamiság, az európai biztonság-, és védelempolitika, vagy a klímavédelem területén is szükséges" - mondta Angela Merkel.

Belső, németországi ügyekről szólva hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány a német történelem második világháború utáni korszakának legnagyobb kihívása. Az utóbbi hetek járványlassító intézkedései sikeresek voltak, de nem szabad a korlátozások könnyelmű lazításával kockáztatni az eredményeket. Ezért helytelen a járványügyi védekezésért felelős tartományok körében tapasztalható magabiztosság.



Továbbra is "vékony jégen járunk", és nem a járvány lecsengésének szakaszában, hanem a legelején - hangsúlyozta a kancellár, hozzátéve: mindenkinek meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy igen sokáig kell még fertőzésveszélyben élni, ezért "okosan és óvatosan" kell eljárni, és minden lazítás ellenére következetesen be kell tartani a fertőzéshigiéniai szabályokat és a társas távolságtartás szabályát, miszerint mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül, vagy azokkal, akikkel közös háztartásban él, és a többiektől legalább másfél méter távolságot kell tartani.



Kiemelte: nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az aktuális járványügyi adatok mindig a 10-14 nappal korábbi állapotot tükrözik, így a korlátozások visszavonásának hatása is csak nagyjából két hét múlva látható majd, ami ugyancsak a lehető legnagyobb óvatosságra kötelez mindenkit.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) csütörtökig 148 046 ember szervezetében mutatták ki Németországban, ami 2352 esettel több az egy nappal korábbinál.



A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 3800-zal 103 300-ra emelkedett.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 5094 igazolt fertőzött halt meg, ez 215 esettel haladja meg az egy nappal korábbit.