Koronavírus-járvány

Szlovákiában kinyithattak a kisebb üzletek

Elkezdődött a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása Szlovákiában, ahol első lépésben a kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók nyithattak meg szerdán. Az országban az utóbbi napokban némileg lassult a SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttek számának növekedése.



A járvány megfékezésére elrendelt korlátozások négy szakaszban történő, részleges feloldásáról szóló tervezetet hétfőn mutatta be Igor Matovic szlovák kormányfő. A központi válságstáb kedden hagyta jóvá a tervet, azzal a kikötéssel, hogy végrehajtását akkor kezdik meg, ha napi száz alatt marad az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Szerdán 45 új fertőzöttet jelentettek Szlovákiában.



A korlátozások feloldásának első, szerdán megkezdett szakaszában a 300 négyzetméternél kisebb alapterületen működő üzletek és szolgáltatók, a kültéri piacok, az autószalonok, a termékeiket elvitelre kínáló éttermek, illetve a hosszú távú szállást, de étkeztetést nem nyújtó intézmények nyithattak meg. A korlátozások részleges feloldása mellett továbbra is érvényben maradnak az egészségbiztonsági előírások, például, hogy az üzletekbe belépők számát az alapterület alapján korlátozzák, a belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a legalább 2 méteres távolságtartás. A bevásárlóközpontokban továbbra is csak a már korábban engedélyezett üzletek, így az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák és állateledel kereskedések tarthatnak nyitva.



A korlátozások feloldásának további szakaszai a szlovák miniszterelnök szerint "ideális esetben" kéthetes ciklusokban követhetnék egymást. A második szakaszban a kültéri sportpályák, a rövid távú szállást nyújtó intézmények, fodrászatok és hasonló szolgáltatások indíthatnák újra működésüket, illetve bizonyos körülmények mellett a taxiszolgáltatások is újraindulhatnak, s az istentiszteletekre és házasságkötésekre vonatkozó korlátozások egy részét is feloldanák. A harmadik fázisban egyebek mellett a nagyobb üzletek és múzeumok, illetve a kültéri vendéglátóhelyek, a negyedik fázisban pedig a mozik, az uszodák, bevásárlóközpontok, iskolák, óvodák és a sportlétesítmények megnyitásával számolnak.



Közben szerdán korrupció gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak a szlovák hatóságok K. Kajetán, az Állami Tartalékalap (SSHR) márciusban leváltott vezetője ellen, akit két másik személlyel együtt kedden vett őrizetbe a rendőrség különleges csoportja. A tartalékalap vezetőjét azután váltották le, hogy a szlovák médiában olyan hírek jelentek meg, melyek szerint a tisztségviselő fia két nagyértékű lakást vásárolt, nem sokkal azután, hogy a tartalékalap nagyértékű beszerzéseket bonyolított a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.

Szlovákiában kedd óta 45 újabb személynél mutatták ki az új típusú koronavírust, így a korábbiakkal együtt már 1173 fertőzöttet tartanak nyilván - jelentette be az egészségügyi tárca szóvivője szerdán. Az újonnan diagnosztizáltak napi átlaga a múlt héten ötven körül alakult, hétfőn 12, kedden pedig 26 volt. A kór hivatalosan elismert halálos áldozatainak száma 14. Eddig 284 embert nyilvánítottak hivatalosan gyógyultnak, a kór miatt 231 személy van kórházban, az elvégzett vírustesztek száma közel 54 ezer.