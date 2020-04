Koronavírus

Hongkongi lap: a kínai társadalom sajátosságai miatt működhettek a szigorú intézkedések Vuhanban

A kínai társadalom sajátosságai miatt működhettek a szigorú intézkedések a közép-kínai Vuhanban, ahol a vesztegzár feloldását követően is alkalmazzák a lakókat ellenőrző közösségi felügyeleti rendszert - derül ki a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap szerdai cikkéből.



Vuhant, a közép-kínai Hupej tartomány székhelyét január 23-án helyezték vesztegzár alá. Ezt követően a kerítéssel körbevett lakónegyedek lakóit a Kínában népszerű WeChat közösségi alkalmazáson létrehozott csoportokba rendezték a tájékoztatás, valamint a felügyelet céljából. A SCMP-nak nyilatkozó, 75 éves Csiang Hung elmondta: a negyedekben található lakóépületeket lezárták, a lakók egyetlen, éjjel-nappal őrzött kapun át közlekedhettek csak ki és be. Korábbi híradásokból pedig kiderült: a lakónegyedet csak heti néhány alkalommal hagyhatták el az egy háztartáson belül arra kijelölt - jellemzően fiatal és egészséges - emberek, míg a veszélyeztetett csoportokba tartozókat egyáltalán nem engedték távozni. Kívülállók pedig csak különengedéllyel léphettek a lakónegyed területére.



Bár Vuhanban a vesztegzárat április 8-án feloldották, a közösségi ellenőrzési rendszert változatlanul alkalmazzák a városban. Ennek megfelelően az ott élőknek naponta kell jelenteniük a testhőmérsékletüket és a hollétüket a lakónegyedüket felügyelő hivatalnokoknak. A felügyelőknek pedig jelentést kell tenniük bármilyen "szokatlan" eseményről. Mivel a lakónegyedek ellenőrzését végző hivatalnokok felelősek egyúttal az ott élők ellátásáért is, a szabályok be nem tartásával a lakók azt kockáztatják, hogy esetleg nem jutnak hozzá a megrendelt élelmiszerekhez - írja a SCMP.



A cikk egy, a vesztegzár idején Vuhanban rekedt nőt idézve említi továbbá, hogy a lakónegyedekben minden családnak kijelöltek egy időszakot, amikor az udvaron sétálhatott, a felügyelők pedig ellenőrizték, hogy egyszerre valóban csak egy háztartásban élők tartózkodnak a kertben.



A közhangulat javítására a lakónegyedek felügyeleti bizottságai különböző programokat - egyebek mellett virtuális zászlófelvonást, valamint internetes karaoke- és fitnesszversenyt - szerveztek a lakóknak.

Az SCMP rámutatott: miközben egyes nemzetközi járványszakértők megkérdőjelezték a csaknem 60 millió embert érintő kínai karanténintézkedések hasznosságát, az országban március 17-e óta alig - illetve egyes napokon egyáltalán nem - jelentettek újabb, belföldi fertőzésből eredő megbetegedéseket. Megfigyelők szerint a Vuhanban, illetve Hupej tartomány többi részén életbe léptetett szigorú intézkedések kulcsszerepet játszottak a vírus terjedésének megfékezésében, de a kínai mintát más országokban lehetetlen lenne átvenni, egyrészről a kínai társadalmi ellenőrzési rendszer egyedülállósága, másrészt pedig amiatt a kulturális sajátosság miatt, hogy Kínában a közösség érdekét előbbre valónak tartják az egyéni szabadság és a magánélet értékeinél. Steve Tsang, a Londoni Egyetem Kína Intézetének vezetője a lapnak úgy nyilatkozott: "Nagyon nehéz lenne ugyanezt egy demokráciában megvalósítani. Az egyén jogait és a magánéletet sértő elemek miatt egy ilyen rendszert csupán néhány demokráciában, és egy világosan meghatározott időkorláttal fogadnának el sürgősségi intézkedésként."



Vuhanban a hivatalos adatok alapján 50 333 ember betegedett meg az új koronavírus-fertőzés következtében, közülük 3869-en veszítették életüket, jelenleg pedig még 97 páciens áll kezelés alatt.