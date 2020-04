Koronavírus/Illegális bevándorlás

Bakondi: a migránsok között is megjelent a koronavírus

Már a Görögországban lévő migránsok között is megjelent a koronavírus - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.



Bakondi György közölte, újra az vált jellemzővé, hogy a görög szigetekre érkeznek az illegális bevándorlók, majd onnan - a tarthatatlan helyzet miatt - százas csoportokban szállítják át őket a szárazföldre.



Mivel a vírus a migránsok között is jelen van - 150 embernél állapították meg -, változott a kezelésük: inkább táborokban tartják őket, és karanténszabályokat vezettek be.



Kitért arra is, hogy jelentősen szigorították a határellenőrzést a balkáni migrációs útvonal mentén lévő államok; Szerbiában a hadsereg biztosítja a határt és a menekülttáborokat is.



Olaszországról Bakondi György azt mondta, enyhült a migránsok beáramlása, mert az embercsempészek nem indítottak csónakokat és a velük együttműködő civil szervezetek sem futottak ki hajókkal.