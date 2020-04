Bűnügy

Kanadai ámokfutás: újabb holttesteket találtak

Újabb négy holttestre bukkant a rendőrség a hét végi új-skóciai ámokfutás helyszínein, így a 22-re nőtt a gyilkosságsorozat halálos áldozatainak száma, és a hatóságok azzal számolnak, hogy előkerülhetnek további áldozatok. 2020.04.22 MTI

A rendőrség helyi idő szerint kedden arról tájékoztatott, hogy leégett házakban bukkantak rá az újabb áldozatokra. A legfiatalabb áldozat egy 17 éves lány, a többiek felnőtt nők és férfiak.



Előző napon, hétfőn a rendőrség 19 halálos áldozatról adott hírt, és - mint utólag kiderült - közéjük sorolta a támadót is. Figyelmeztetett arra, hogy ez feltehetően nem végleges szám, mert öt felgyújtott épület van, többségük lakóház, és nem zárható ki, hogy találnak még holttesteket azoknak a házaknak a maradványai alatt, amelyek teljesen leégtek.



Egy 51 éves férfi, név szerint Gabriel Wortman több helyszínen követte el a gyilkosságokat az Új-Skocia-félszigeten elterülő, apró délkelet-kanadai tartományban. A bűncselekmény-sorozat helyi idő szerint szombaton, éjfél előtt másfél órával kezdődött az Atlanti-óceán partján fekvő Portapique városkában, 130 kilométerre északra Halifaxtól.



A rendőrség több lakossági bejelentés után vonult ki az első bűntény helyszínére, több halottat talált egy házban és a környékén, több épület pedig lángokban állt.



A tettes Truro, Milford és Enfield településeken folytatta a vérengzést, ámokfutása 12 órán át tartott. A híradások szerint rendőrruhába öltözött, és rendőrautónak álcázott gépkocsit használt. A rendőrök egy benzinkútnál agyonlőtték az elkövetőt.



A nyomozás bonyolult és sokáig tart, ezért a gyilkosságsorozat minden részlete továbbra sem ismert. A tettes indíttatásáról továbbra sem mondanak semmit a hatóságok. Annyi derült ki, hogy Wortman fogtechnikus volt, nem volt büntetett előéletű, és nem ismert mindenkit az áldozatai közül. A rendőrök 16 bűnügyi helyszínt fésültek át öt településen a délkelet-kanadai tartomány középső és északi részén. Katonák is segítik a munkájukat.



Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a gyilkosságsorozat kapcsán kedden a fegyvertartási szabályok gyors szigorítására tett ígéretet. Ez volt a legsúlyosabb tömeges gyilkosság Kanadában 1989 óta, amikor is egy fegyveres 14 nőt gyilkolt meg egy montreali tanintézetben, majd végzett magával is. Kanadában ritkák a tömeges gyilkosságok, a fegyvertartási szabályok az országban szigorúbbak, mint az Egyesült Államokban, ahol különösen az utóbbi években gyakran fordultak elő tömeggyilkosságok.