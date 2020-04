Koronavírus

Törökországban továbbra is magas az újonnan igazolt fertőzöttek száma

Törökországban kedden ismét 4500-at meghaladóan, 4611-gyel nőtt a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma, amely így 95 591-re emelkedett - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján.



A kis-ázsiai országban immár két hete nem csökkent 3500 alá az esetszám napi növekedésének mértéke, azóta 3782 és 5138 között mozog.



A miniszter által megosztott adatokból az is kiderült, hogy az utóbbi 24 órában 119-cel nőtt a vírus okozta elhalálozások száma, és elérte a 2259-et. A napi halálesetek számát tekintve az eddigi legmagasabb a vasárnapi 127 volt.



Koca szintén közölte, hogy a fertőzöttek közül pillanatnyilag 1865 ember fekszik az intenzív osztályokon, 44-gyel kevesebb, mint előző nap, gépi lélegeztetésre pedig 1006 beteg szorul, ami 27-tel alacsonyabb a hétfői értéknél. A lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek száma április 13. óta a mostani a legalacsonyabb. A gyógyultak száma az elmúlt napban 1488-cal 14 918-ra emelkedett.



A török hatóságok a kórokozó hivatalos, március 11-ei megjelenése óta több mint 713 ezer vírustesztet végeztek el a 83 milliós országban, ebből hatodik napja, kedden is csaknem 40 ezret.



Recep Tayyip Erdogan államfő, aki a járvány törökországi kezdetétől Isztambulban tartózkodik, napközben azt mondta: a jelen állás szerint láthatóan el tudták kezdeni laposítani a járványgörbét. Egyúttal megismételte azon hétfői kijelentését, amely szerint célkitűzésük, hogy a pénteken kezdődő muszlim böjti hónap, a ramadán során is "a legmagasabb szinten" betartassák az óvintézkedéseket, és az ország utána visszatérhessen "a megszokott kerékvágásba".



Az Anadolu állami hírügynökség keddi jelentése szerint a török elnök az általa vezetett kormánypárt központi végrehajtó tanácsának videokonferencián tartott ülésén arról is beszélt, hogy a járvány alapvetően egészségügyi probléma, de gazdasági következményeit figyelembe véve a legnagyobb válság a második világháborút követően.



Erdogan úgy vélte, hogy az a kilátástalanság, amelyet különösen a fejlett országok tanúsítanak a "sokrétű" krízissel szemben, a jövővel kapcsolatos meglátások átgondolására késztetnek. Kiemelte: fontos, hogy fel legyenek készülve azokra az új helyzetekre, amelyek a járvány utáni világban a közel-keleti térségben és országukban előfordulhatnak.



Törökországnak a második világháború óta először van meg arra a lehetősége, hogy globális szintű újrarendeződési folyamat középpontjába kerüljön - mutatott rá az államfő.

Törökország 31 nagyobb városában - köztük Isztambulban és Ankarában - az utóbbi két hétvégén kijárási tilalom volt érvényben, amit ezen a héten csütörtökre és a péntekre is kiterjesztenek egy nemzeti ünnep és a böjti hónap kezdete miatt. A rendelkezés ezúttal is 63 millió 640 ezer embert érint. Országos szintű kijárási korlátozás állandó jelleggel csak a 65 évnél idősebbekre és a krónikus betegekre, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokra vonatkozik.



Törökországban jelenleg az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették. Leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést, a buszos utazásokat hatósági engedélyhez kötötték, a legnagyobb városokat pedig teljesen lezárták a személyforgalom előtt.