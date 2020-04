Koronavírus

Olaszországban tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma, a halottaké ismét emelkedett

Olaszországban ismét ötszáz felett volt a koronavírus-fertőzés 24 óra alatt jelzett halálos áldozatainak a száma, amely elérte a 24 648-t - közölte kedd este az olasz polgári védelmi hatóság. Az aktív fertőzöttek azonban egymás utáni második nap tovább csökkent.



A halottak napi emelkedésének száma 534 volt a hétfői 454 után. Vasárnap 433 halálesetet jeleztek.



Az aktív fertőzöttek száma 528-cal csökkent az egy nappal ezelőttihez képest. A járvány februári terjedése óta ez volt az egymást követő második nap, hogy az aktív betegek száma országosan nem emelkedett. Jelenleg az aktív betegek száma meghaladja a 108 ezret.



Ez volt a 17. egymás utáni nap, hogy csökkent az intenzív osztályon kezeltek száma is.



A gyógyultak száma meghaladja az 51 ezret. Az utóbbi nap alatt több mint 2700-an gyógyultak meg, ami az eddigi legmagasabb adat. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 183 957-t.



A gócpont Lombardiában újból megugrott és 960-ra nőtt az egy nap alatt diagnosztizáltak száma. Április 17-én már négyszáz alatt volt a számuk, azóta ismét emelkedett. Az elmúlt 24 óra alatt 203-an haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.



Az olasz sajtó kedden nyilvánosságra hozta az olasz egészségügyi tárca titkos dokumentumait, amelyek már január elején egy Kínából érkezett, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásjárvány olaszországi megjelenését vázolták. A tárca három vésztervet dolgozott ki, de a legmagasabb fokozatút nem küldték át a többi minisztériumnak és tartományoknak, a pánik elkerülésére. Ebben több mint 600 ezer halottat jósoltak Olaszországban. A tárca eddig nem cáfolta az értesüléseket. A kormány január 28-án függesztette fel a Kínával közvetlen légijáratokat, és vezette be a veszélyhelyzetet.



Stefano Vella, a római Gemelli Kórház virológusa úgy vélekedett, sem a politika, sem az egészségügy nem ismerte fel időben a koronavírus-fertőzés "erejét". A korábbi előrejelzések március közepére tették a tetőzést, ami után gyors csökkenést jósoltak, ezzel ellentétben a járványgörbe nagyon lassan ível lefele.