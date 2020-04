Koronavírus

Megkezdte működését az új-moszkvai járványközpont

Az első húsz koronavírus-fertőzött páciens fogadásával megkezdte működését kedden Új-Moszkvában az a járványközpont, amelynek építését március 12-én kezdték meg az orosz fővároshoz 2012-ben csatolt területen. Eközben Oroszországban több mint 5600-zal nőtt az ismertté vált fertőzések száma.



Szergej Perehodov főorvos közölte, hogy a korszerű, több mint 80 ezer négyzetméteres kórház 800 beteg fogadására alkalmas, de kapacitása szükség esetén 900-ra növelhető. Az intézményben több mint 500 egészségügyi szakember kezdte meg a munkát, de létszámuk hamarosan ezer fölé bővül majd.



Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 5642-vel 52 763-ra nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzések száma, ami 12 százalékos növekményt jelent. Az esetek 45 százaléka tünetmentes. A halálozások száma 51-gyel 456-ra, a gyógyultaké pedig 427-tel 3873-ra emelkedett.



A fertőzések száma Moszkvában 29 433, Moszkva megyében 5959, Szentpéterváron pedig 1973. A halálozások száma ezekben a régiókban 233-ra, 49-re és 11-re nőtt, a gyógyult pácienseké 2057-re, 179-re és 280-ra.



A The Moscow Times című lap úgy értesült, hogy a kommunarkai járványkórházban elhunyt Makszim Sztarinszkij 56 éves urológus, az első orosz orvos, aki Covid-19-betegek kezelése közben fertőződött meg. Ugyanott Gyenyisz Procenko főorvos, aki Vlagyimir Putyin elnököt március 24-én körbevezette az intézményben, szerencsésen felgyógyult korábban.



Az országban eddig mintegy 2 millió 140 ezer szűrést végeztek el - ebből csaknem 90 ezret az elmúlt egy nap alatt -, és csaknem 140 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt fertőzés gyanújával. Putyin egy keddi videokonferencián kifejezte reményét, hogy nem lesz szükség a járvány elleni küzdelemben a pótlólagos ágy- és műszerkapacitásra, de leszögezte, hogy a tartalékoknak kötelezően rendelkezésre kell állniuk.



A fővárosban egyébként szerdától a megfázásos betegek esetében is ugyanúgy kötelező lesz a kéthetes házi karantén, mint az igazolt koronavírus-fertőzötteknél. A hatóságok a geolokációs adataik alapján figyelik majd a mozgásukat.



Az orvosokat már korábban is úgy instruálták, hogy a kezdeti tünetek hasonlósága miatt eleve Covid-19-gyanúval kezeljenek minden légúti fertőzést. Az érintettek a továbbiakban csak egészségügyi kezelés céljából hagyhatják el lakásukat.



Moszkvában egyébként szerdától automatikussá válik a gépkocsiforgalom ellenőrzése: térfigyelő kamerák fogják kiszűrni azokat az autókat, amelyek rendszámához üzemeltetőik nem szereztek be előzetesen digitális engedélyt. Kódot kell beszerezniük a kerékpáron vagy más, rendszám nélküli kerekes járművön közlekedőknek is.



A moszkvai tömegközlekedést kizárólag a kódigénylésben megjelölt számú bérletkártyával vagy szociális igazolvánnyal lehet majd igénybe venni, a vonaljegyeket kivonják a forgalomból. A szabályozás május 1-jéig érvényes.

Alekszandr Beglov szentpétervári kormányzó kedden nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a moszkvaihoz hasonló digitális igazolványrendszert a járványhelyzettől függően az "északi fővárosban" is bevezessék.



Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) bejelentette, hogy térítésmentesen biztosítja a fővárosi Covid-19 fertőzöttek lakásának fertőtlenítését. A Yandex orosz informatikai cég közölte, hogy Moszkvában ingyenesen elvégezteti a fertőzésgyanús emberek otthoni tesztelését, és a szolgáltatást a későbbiekben az ország többi részére is kiterjeszti.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak kijelentette: "konceptuálisan nem ért egyet" annak a kérdésnek a felvetésével, hogy vajon a járvány okozta gazdasági nehézségeknek nem lesznek-e politikai következményeik. Fejtegetése szerint az elnök és a kormány figyelemmel követi az eseményeket, és lépéseket tesz a negatív következmények minimalizálása érdekében. Leszögezte, hogy a gazdasági nehézségekkel szemben az "abszolút prioritás" az emberéletek megmentéséé, és a járványhelyzet enyhülésével mind az emberek, mind a munkahelyeket megőrző vállalatok több támogatást kapnak majd.



Alekszej Volin távközlési miniszterhelyettes szerint Oroszországban eddig mintegy száz újságíró fertőződött meg, és további félezer van karanténban. Egy moszkvai újságíró a tisztségviselő szerint meghalt, de az Interfax egy permi halálesetről is tud. A médiára nem vonatkozik a Putyin által elrendelt kényszerszabadság.



Volin úgy vélekedett, hogy a tömegtájékoztatási eszközök mintegy 10-15 százaléka esik majd áldozatául a járvány okozta válságnak. A média várható éves veszteségét 100 milliárd rubelre becsülte (a rubel jelenleg mintegy 4,24 forintot ér).



Keddi sajtójelentések szerint egyébként a helyőrségeikbe való visszatérés után kéthetes karanténba helyezték azt a 15 ezer katonát, aki május 9-én részt vettek volna a győzelmi díszszemlén a Vörös téren.



A nap folyamán Putyin telefonon tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a járványellenes együttműködésről és a külföldön rekedt oroszok hazatéréséről. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy több afrikai ország kért Moszkvától segítséget a koronavírus elleni küzdelemhez.



Az Energija rakéta- és űripari vállalat arról tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy a Nemzetközi Űrállomásra Bajkonurból a tervek szerint április 25-én elindítandó Progressz MSZ-14-es teherűrhajón és rakományán a járványhelyzet miatt pótlólagos fertőtlenítést hajtottak végre.