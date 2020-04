Jog

A holland legfelsőbb bíróság engedélyezte az eutanáziát a súlyos demenciában szenvedők számára is

A döntés értelmében az orvosok törvényesen segíthetik halálba a magasabb kognitív funkciók károsodásával élő betegeiket, amennyiben pácienseik azt előzőleg, még szellemi képességeik birtokában, írásban kérvényezték. 2020.04.21 17:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A holland legfelsőbb bíróság kedden engedélyezte az eutanáziát a súlyos demenciában szenvedők számára is.



A hágai testület keddi közleménye szerint a döntés értelmében az orvosok törvényesen segíthetik halálba a magasabb kognitív funkciók károsodásával élő betegeiket, amennyiben pácienseik azt előzőleg, még szellemi képességeik birtokában, írásban kérvényezték.



Szakértők szerint az ítélet mérföldkőnek számít Hollandia eutanázia-szabályozásban, mivel a jogszabályok eddig megkövetelték a páciens megerősített beleegyezését közvetlenül a végrehajtás előtt. A súlyosan demens betegek azonban már nem voltak az ehhez szükséges szellemi képességeik birtokában.



A legfelsőbb bírósági döntés annak nyomán született, hogy 2016-ban az ügyészség büntetőeljárás alá vont egy idősotthonban dolgozó orvost, aki eutanáziát hajtott végre 74-éves, Alzheimer-kórban szenvedő betegén, tartva magát a páciens előzőleges, kifejezett kérelméhez. Az orvost alacsonyabb szinten felmentették gyilkosság vádja alól, és kedden a legfelsőbb bíróság is kimondta ártatlanságát.



A világon elsőként Hollandiában legalizálták az eutanáziát 2002-ben, végrehajtását azonban szigorú szabályokhoz kötik. Az önkéntes halált azoknak engedélyezhetik, akik állandó, szinte elviselhetetlen, kevéssé csillapítható fájdalommal járó, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és az eutanáziát még teljesen tiszta tudatállapotban, cselekvőképesen kérelmezik írásban, ismételten.



Az eutanáziát végrehajtó orvosnak ki kell kérnie más orvos véleményét is.