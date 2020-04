Illegális bevándorlás

Szerb katonák figyelmeztető lövésekkel tartottak vissza kitörni készülő migránsokat

A szükségállapot március 15-i kihirdetését követően meghozott rendelkezések értelmében a szerbiai migránsok kötelesek a befogadóközpontokban maradni, az új típusú koronavírus-járvány ideje alatt nem mozoghatnak szabadon az országban. 2020.04.21 17:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Figyelmeztető lövésekkel tartották vissza a szerbiai befogadóközpontokat őrző katonák azokat a migránsokat, akik az elmúlt napokban ki akartak törni a számukra kötelezően kijelölt szálláshelyekről - közölte Aleksandar Vulin védelmi miniszter kedden.



A tárcavezető a belgrádi Pink kereskedelmi televízióban beszélt arról, hogy a szükségállapot március 15-i kihirdetését követően meghozott rendelkezések értelmében a szerbiai migránsok kötelesek a befogadóközpontokban maradni, az új típusú koronavírus-járvány ideje alatt nem mozoghatnak szabadon az országban.



Mint mondta, a Szerbia 20 befogadóközpontjában elhelyezett 8800 migráns többsége elfogadta a rendelkezéseket, néhányan viszont a napokban megpróbáltak kitörni két központból is, a katonaság azonban időben reagált, senki nem sérült meg.



Aleksandar Vulin emlékeztetett arra, hogy a szükségállapot ideje alatt több intézményt is a hadsereg véd, ezek között vannak a befogadóközpontok is.



A migránsválság tetőpontján, 2015-ben mintegy egymillió illegális bevándorló haladt át az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon, amelynek Szerbia is a része. A magyar határzár felállítását követően a migránsok inkább Horvátország felé próbáltak meg bejutni az Európai Unióba, ám egyebek mellett az új típusú koronavírus-járvány miatt a határokat szigorúbban őrzik, illetve lezárták, a korábban engedélyezett szabad mozgást pedig visszavonták, így azok, akik március közepe előtt érkeztek Szerbiába, már nem tudtak továbbmenni.