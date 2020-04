Koronavírus-járvány

Szlovákiában az üzletek folyamatos újranyitását tervezi a kormány

Az egyes korlátozások feloldását azonban attól teszik függővé, hogy milyen ütemben nő majd a SARS-CoV-2 vírussal újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. 2020.04.21 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az új típusú koronavírus terjedése miatt bezárt üzletek és a szolgáltatások működésének folyamatos újraindítását tervezi a kormány Szlovákiában, ahol a kisebb alapterületen működő üzletek már szerdán megnyílhatnak - jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfő pozsonyi sajtótájékoztatóján hétfőn. A tervezett intézkedésekről kedden tárgyal a központi válságstáb.



Az Igor Matovic által hétfőn bemutatott intézkedéstervezet a Covid-19 megbetegedés terjedésének megakadályozására bevezetett korlátozások folyamatos, négy szakaszban történő részleges feloldásával számol. A szakaszok a miniszterelnök szerint "ideális esetben" kéthetes ciklusokban követhetnék egymást. Az egyes korlátozások feloldását azonban attól teszik függővé, hogy milyen ütemben nő majd a SARS-CoV-2 vírussal újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma.



Az első szakaszban, amelynek kezdetét április 22-ére tervezik, a 300 négyzetméternél kisebb alapterületen működő üzletek és szolgáltatások, a kültéri piacok, az autószalonok, a termékeiket ablakon keresztül áruló éttermek, illetve a hosszú távú szállást nyújtó intézmények nyithatnának meg.



A második szakaszban - amelynek kezdetét még nem szabták meg - a kültéri sportpályák, a rövid távú szállást nyújtó intézmények, fodrászatok és hasonló szolgáltatások indíthatnák újra működésüket, illetve bizonyos körülmények mellett a taxiszolgáltatások működése is újraindulhatna, és az istentiszteletekre és házasságkötésekre vonatkozó korlátozások egy részét is feloldanák.



A harmadik fázisban egyebek mellett a nagyobb üzletek és múzeumok, illetve a kültéri vendéglátóhelyek, a negyedik fázisban pedig a mozik, az uszodák, bevásárlóközpontok, iskolák, óvodák és a sportlétesítmények megnyitásával számolnak.



Szlovákiában hétfőn 12 újabb személynél mutatták ki az új típusú koronavírust, így a korábbiakkal együtt már 1173 fertőzöttet tartanak nyilván - jelentette be az egészségügyi tárca szóvivője hétfőn. A fertőzöttek számának növekedése az utóbbi napokban lassult. Hétfőn újabb egy esettel 13-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Eddig 251 embert nyilvánítottak hivatalosan gyógyultnak, az elvégzett vírustesztek száma meghaladta a 46 ezret.