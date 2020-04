Illegális bevándorlás

Migrációkutató: több mint négyszer annyi határsértés történt idén az olasz partokon, mint tavaly

2020.04.20 MTI

Több mint négyszer annyi illegális határátlépés történt 2020 első negyedévében az olasz partokon, mint a tavalyi év hasonló időszakában - mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese hétfő reggel a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország című műsorában.



Janik Szabolcs elmondta, hogy a Frontex adatai szerint 2020 első negyedévében több mint 3600 illegális átlépést regisztráltak Olaszország déli partjainál, ami "masszív" emelkedés a tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva. Hozzátette: az egyéni átjutások, valamint a civil szervezetek hajói által az olaszországi kikötőkbe szállított migránsok is idetartoznak.



Kitért arra is, számos uniós tagállamnak problémát jelent a koronavírus-járvány idején, hogy bizonyos, például mezőgazdasági feladatokra munkaerőt találjon. Sokan arra rendezkedtek be, hogy ezeket a munkákat kelet-európaiakkal végeztessék el, és ha ez alapvetően a feketefoglalkoztatásban történt, akkor most bajban vannak, mint Olaszország is.



Ezért merült fel az az ötlet, hogy a migránsok is kapcsolódjanak be az idénymunkákba. Ugyanakkor - fűzte hozzá Janik Szabolcs - mivel ők továbbra is illegálisan tartózkodnak az országban, ez csak valamiféle amnesztia adása mellett történhetne.