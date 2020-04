Túl akart járni a rendőrök eszén, kutya helyett teknőst sétáltatott egy olasz nő

Olaszországban egy hét óta először ötszáz alá csökkent a koronavírus-fertőzés egy nap alatt szedett halálos áldozatainak száma, eddig összesen 23 ezer 227 beteg életét vitte el a kór. Érthető, hogy nagyon komolyan veszik a kijárási korlátozások megszegését.



A kijárási tilalom idején megengedett a kutyasétáltatás. Egy római nő úgy próbált túljárni a karantént ellenőrző rendőrök eszén, hogy kutya helyett a teknősét vitte sétálni.



A rendőrök persze megállították, és 400 euróra bírságolták a nőt.

A woman in her 60s from Rome has been fined for taking her turtle out for a walk in the city during lockdown. https://t.co/cMFWblbugw