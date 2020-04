Koronavírus

Biztonságpolitikai szakértő: a járvány terjesztésére kéri harcosait az Iszlám Állam

A járvány szándékos terjesztésére kéri harcosait az Iszlám Állam nevű terrorszervezet - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Hangsúlyozta, a határokon végre rend uralkodik, ugyanakkor Európában már több tíz- vagy akár százezer dzsihadista harcos is tartózkodhat.



Kitért arra is, hogy még mindig vannak olyan civil szervezetek, amelyek hajóik fedélzetére Líbia partjairól egészségügyi kivizsgálás nélkül vesznek fel és szállítanak Európába illegális bevándorlókat. Akik ezt teszik, hazaárulók, hiszen olyan bűncselekményeket követnek el, amelyek saját országaik szempontjából közveszély okozásán túl emberéleteket is követelhetnek - vélekedett Földi László.