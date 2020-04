Románia

Részeg biciklist igazoltattak a rendőrök, kőzápor és verekedés lett a vége

Utcai zavargásokhoz hasonló jelenetek zajlottak szombat este Vajdahunyadon, az ortodox húsvét előestéjén - írja a Főtér.ro. A konfliktus akkor robbant ki, amikor a járőröző rendőrök a város Micro 6 lakótelepén igazoltattak egy biciklist, aki, amellett, hogy részeg volt, nem is rendelkezett a szükséges papírokkal, ráadásul erőszakossá vált, amikor közölték vele, hogy bekísérik az őrsre.



Rögtön ezt kökvetően a biciklis személy tucatnyi dühös rokona és ismerőse támadt a rendőrökre és kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg az egyenruhásokat, mivel szerintük a rendőrség szabálytalanul járt el. Két rendőrautó megrongálódott.



A konfliktus miatt csendőrök és a különleges egységek csapatai is a helyszínre érkeztek, egy figyelmeztető lövés is eldördült. Három rendbontót őrizetbe vettek és a többiek azonosítása is folyamatban van, a helyszínen pedig továbbra is járőröznek, hogy megakadályozzák a további rendbontást.