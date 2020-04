Koronavírus

Már hétezren haltak meg amerikai idősotthonokban

Legalább hétezren haltak meg amerikai idősotthonokban a koronavírus okozta betegségben (Covid-19) a The New York Times című amerikai napilap jelentése szerint.



A vírus több mint 4100 amerikai idősotthonban és egyéb, hosszútávú ellátást biztosító intézményben jelent meg a lap pénteki számában közölt országos összesítése szerint. Az Egyesült Államokban 706 779 fertőzöttje és 37 079 halálos áldozata van a koronavírusnak a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint.



Az idősotthonok kifejezetten veszélyeztetett terepnek számítanak, mert az idősek immunrendszerük gyengesége miatt a magas kockázati csoportba tartoznak, és nagyobb a fertőzés veszélye, ha sokan élnek összezárva egy helyen.



Márciusban az amerikai hatóságok új ajánlásokat fogalmaztak meg az ország több mint 15 ezer idősotthonának. Az intézkedések között van az étkezőkre vonatkozó szabályok szigorítása, a társas összejövetelek felfüggesztése és a létesítményekbe érkezők testhőmérsékletének kötelező ellenőrzése.



A The New York Times azonban arról számolt be, hogy az óvintézkedéseket sokszor nem tartják be, vagy ha mégis, akkor az intézmények dolgozói akaratlanul is behurcolhatják a fertőzést az otthonokba.



Sok európai országban is magas a Covid-19 halálozási rátája az idősotthonokban. Magyarországon például a 172 halálos áldozatból 21, az 1834 fertőzöttből pedig több mint 200 a Pesti úti idősotthonban élt.