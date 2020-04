Koronavírus

Ukrajnában meghaladta az ötezret a fertőzöttek száma

Továbbra is gyorsuló ütemben nő a koronavírusos betegek száma Ukrajnában, szombatra, egy nap alatt az igazolt fertőzötteké 444 új esettel 5106-ra emelkedett, a betegségben elhunytaké pedig 8 újabb halálos áldozattal 133-ra - közölte az egészségügyi minisztérium.



A betegségből eddig 275-en gyógyultak fel az országban. Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester szombaton arról számolt be, hogy a fővárosban újabb 65 beteget regisztráltak az elmúlt napban, köztük 6 egészségügyi dolgozót és újabb 26-ot a Pecserszka Lavra ortodox kolostor- és templomkomplexumból. Velük együtt már 770 fertőzött van Kijevben. Kórházi ápolásra 11-en szorulnak.



Megfertőződött az Ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka, Mikola Balan is - közölte Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes a Facebookon. Állapota nem súlyos, feladatait átmenetileg első helyettese vette át.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a kormány tagjai az utóbbi napokban több ízben kérték az embereket, hogy a húsvéti ünnepek alatt a fertőzés veszélye miatt ne menjenek templomokba, hanem ünnepeljenek otthon. Minden felekezet szertartásait közvetítik a tévécsatornák. Az ortodox húsvét vasárnapja idén április 19-én lesz.



A moszkvai patriarkátushoz hű maradt egyházi "szárnyhoz" tartozó Antonyij metropolita ezzel szemben a Pecserszka Lavrához közel eső egyik templomba invitálta a híveket szombaton Facebook-üzenetében. Pénteken a nyugat-ukrajnai Lviv megyében, Szambor városában sértették meg a karanténszabályokat görög katolikusok, akik körmenetet rendeztek és nem viseltek arcmaszkot. A rendőrség jegyzőkönyvezte a szabálysértést, amiért 17 ezer és 34 ezer hrivnya (több mint 200 ezer és 400 ezer forint) közötti bírság szabható ki.



Helyi híradások beszámoltak arról, hogy a Zsitomir megyei Korosztenyben a moszkvai patriarkátushoz tartozó egyik templomban tartottak olyan szertatást, amelyen a rítushoz egy kanalat használtak minden hívőnél egymás után.



Artem Sevcsenko, a belügyminisztérium szóvivője szombaton egy tévéműsorban közölte, hogy az országos karantén bevezetése óta már mintegy 7 ezer esetben vettek fel jegyzőkönyvet szabálysértésről. "Vannak közük papok is" - tette hozzá. Elmondta, hogy a hétvégén a templomoknál több mint 22 ezer rendőr és nemzeti gárdista lesz szolgálatban.