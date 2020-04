Koronavírus

A nyugat-balkáni országok a járvány lecsengését várják

Az új típusú koronavírus-járvány lecsengését várják a nyugat-balkáni országok, a térség szakértői szerint május 4-e után lassan megkezdődhet az élet visszatérése a rendes kerékvágásba. 2020.04.18 08:50 MTI

Szerbiában az utóbbi 24 órában 5318-ról 5690-re emelkedett a bejegyzett fertőzöttek száma. Belgrád országos kampányt indított, amelyben arra buzdítja a koronavírus-fertőzésből kigyógyultakat, hogy adjanak vérplazmát, amit a fertőzöttek gyógyítására használnának. Szerbiában eddig 534 személy gyógyult ki a Covid-19 betegségből, a segítségükkel kezelhetők lennének az új fertőzöttek.



Észak-Macedóniában péntekről szombatra 1081-ről 1117-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Szkopje azt fontolgatja, hogy a 65 év felettiekre a járvány lecsengését követően is kiterjeszti a kijárási tilalmat, és az idősek az év végéig egyáltalán nem, vagy csak meghatározott időközönként léphetnének az utcára.



Montenegróban az utóbbi 24 órában egyetlen új fertőzöttet sem regisztráltak, így a hivatalos adatok szerint 303 fertőzött van az Adria-parti államban. Az országos közegészségügyi intézet vezetője szerint a montenegróiak nem elég fegyelmezettek, és legalább tíz százalékuk egyáltalán nem tartja be sem az elővigyázatossági intézkedéseket, sem a kormány rendelkezéseit. Elmondta, ha továbbra is ilyen marad a helyzet, a kormány még szigorúbb intézkedésekkel lép majd fel az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében.



Bosznia-Hercegovinában szombatra 1164-ről 1212-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az ország vezetése a nemzetközi segítségben vagy a járvány gyors lecsengésében bízik, a legyengült egészségügyi rendszer ugyanis segítség nélkül nem tudna megbirkózni nagyobb számú beteggel.



Koszovóban egy nap alatt 449-ről 480-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az egészségügyi minisztérium reményei szerint május 4-e után jelentősen lelassul az új fertőzöttek számának a növekedése, és az élet lassan visszatérhet a megszokott kerékvágásba.