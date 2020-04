Koronavírus

Meghaladta a 2,2 milliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 243 710-et szombat reggelre, miközben világszerte 154 215-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 569 559-en épületek fel a betegségből - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből.



Péntek reggel még 2 158 250 volt a fertőzöttek száma, 144 243 a halálos áldozatoké és 543 732 a gyógyultaké. A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb regisztrált fertőzött a több mint 328 millió lakosú Egyesült Államokban van: 701 610. A halálos áldozatok száma 37 055, a gyógyultaké 59 492. Eddig 3 574 392 tesztet végeztek el, ebből 573 223-at a járvány által leginkább sújtott New Yorkban. Az államban emelkedik a koronavírusos halálesetek száma. Pénteken országszerte több helyszínen tüntettek a gazdaság és a mindennapi élet újraindításáért.



A csaknem 47 milliós Spanyolországban 190 839-re nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 20 002-re az elhunytaké, a gyógyultaké pedig 74 797 maradt. A kormány a járvány okozta gazdasági és társadalmi károk mérséklésére felgyorsította az úgynevezett létfenntartáshoz szükséges alapjövedelem bevezetésének előkészítését. José Luis Escrivá társadalombiztosításért felelős miniszter szerint mintegy egymillió rászoruló háztartás - körülbelül hárommillió ember - veheti majd igénybe ezt a támogatást.



A több mint 60 millió lakosú Olaszországban 172 434-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma és 22 745-re a halálos áldozatoké. A gyógyultak száma 42 727. Franco Locatelli, a Közegészségügyi Hivatal (Iss) elnöke megerősítette: lefelé ível a járványgörbe.



A 67 milliós Franciaországban 147 130 fertőzöttet és 18 703 halálos áldozatot tartottak nyilván szombat reggel. A gyógyultak száma 35 008. Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója szerint a kórházban kezeltek száma lassú, de folyamatos csökkenést mutat.



A több mint 83 millió lakosú Németországban 141 397 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 4352 elhunyt. A gyógyultak száma 83 117. Sikeresek az új típusú koronavírus terjedésének lassítására bevezetett intézkedések, így a járvány ismét ellenőrizhetővé vált Németországban - jelentette ki Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter.



A 66,65 milliós lélekszámú Egyesült Királyságban 109 769 dokumentált fertőzött és 14 607 halálos áldozat van. A gyógyultak száma 394. Londoni pénzügyi elemzők pénteki előrejelzése szerint legalább három évbe telik, mire a brit gazdaság ismét eléri az új típusú koronavírus okozta járvány előtti teljesítményét, de egyes aktivitási mutatóknak ugyanehhez akár öt évre is szükségük lehet.

A 81,8 millió lakosú Iránban 79 494 a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké 4958, 54 064-en pedig felgyógyultak a betegségből. A 82 milliós Törökországban 78 546-an fertőződtek meg, a halottak száma 1769, a gyógyultaké pedig 8631.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.



Az 1,4 milliárd lakosú Kínában 83 784 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A halálos áldozatok száma 4636, a gyógyultaké pedig 77 578. Az adatok nem tartalmazzák a hongkongi és makaói számokat.