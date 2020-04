Nincsenek emberek, az aszfalton napoznak az oroszlánok

Élvezik a látogatók nélküli életet a dél-afrikai Kruger Nemzeti Park oroszlánjai: az egyébként turisták által sűrűn járt utakon nyugodtan szendergő falkát fotózott le a park egyik őre.



Richard Sowry, Afrika egyik legnagyobb rezervátumának munkatársa a látogatók elől március 25. óta a koronavírus-járvány miatt lezárt parkban az üzemeltetéshez szükséges feladatokat látja el és az orvvadászok elől védi az állatokat.



Mint elmondta, a felvételt autójából, alig öt méteres távolságból készítette a szokatlan jelenségről. Az állatok nem zavartatták magukat, egy részük aludt.



"Az oroszlánok hozzászoktak az autókban ülő emberek látványához. Minden állat ösztönösen fél a két lábon álló embertől, így ha sétáltam volna, nem engedtek volna ennyire közel" - idézi a BBC.com Sowryt.



A parkőrök legfeljebb a hideg éjszakákon látnak az utakon aludni nagymacskákat, amikor az aszfalt éppen melegebb, mint a talaj.



A parkőrök azonban nem szeretnék, hogy az oroszlánok úgy higgyék, biztonságosak az utak, csak mert most ilyen nagy a nyugalom.



Sowry ugyanakkor kiemelte, az állatok viselkedésére egyébként nincs hatással a park lezárása. "A Kruger egy nagyon vad hely. Mindig is vad volt, és az is marad" - fogalmazott.

