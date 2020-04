Koronavírus

"Szerelmes levelekben" köszönik meg brit sztárok az egészségügyi dolgozók munkáját

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozóihoz írt "szerelmes levelekben" köszönik meg a koronavírus-járvány idején végzett áldozatos munkájukat szigetországi hírességek, köztük Paul McCartney, Emma Thompson, Stephen Fry és Ricky Gervais. 2020.04.17 18:18 MTI

A leveleket a Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You (Kedves NHS: 100 történettel mondunk köszönetet) című könyvben gyűjtik össze, amelynek július elején kezdődő forgalmazásából az NHS alapítványai számára gyűjtenek adományokat.



A könyv ötlete Adam Kay-től, az Ez fájni fog - Egy fiatal orvos naplója című kötet írójától ered, aki a brit állami egészségügyi szolgálatnál eltöltött rezidensi éveit örökítette meg művében.



Kay a BBC-nek elmondta, hogy az ötlet alig egy hete született és számtalan híresség jelezte azóta, hogy megírja történetét, köztük Graham Norton, Emilia Clarke és Louis Theroux.



"Remélem, hogy a könyvvel és az alapítványoknak általa gyűjtött adományokkal sikerül köszönetet mondanunk a hősöknek, akik a mi életünkért feláldozzák sajátjukat nap mint nap" - mondta Kay.